"What is Russia": український МЗС звинуватив російських колег у плагіаті (відео)
Росіянам порадили розробляти власний контент, а не красти чужі ідеї.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на відеоролик "What is Russia", розміщений в Twitter російського зовнішньополітичного відомства.
У суботу, 12 червня російський МЗС запустив в соцмережах акцію "Росія – це", приурочену до святкування Дня Росії.
"Що таке Росія? Вічне питання з нескінченними відповідями. Запрошуємо вас поринути в її чарівну атмосферу і природну красу – ExploreRussia", – йдеться в повідомленні.
У відповідь на це, український МЗС порекомендував російським колегам займатися розробкою власного контенту, а не запозиченням чужих ідей.
"Вам краще знайти кого-небудь, хто створить автентичний контент. Оригінальне відео "Що таке Україна" розміщено три місяці тому", – заявили в МЗС України.
Відзначимо, ідея флешмобу належить українському фотографу Назару Дорошу, який в квітні поточного року опублікував в Youtube відео під назвою "What is Ukraine?".
В описі до ролика було сказано: "Про Україну говорили різне і часто не про хороше, але це пережитки минулого. Ми повинні вчитися сіяти плоди добра в житті і завжди прагнути до кращого, не забуваючи про проблеми".
Після цієї публікації в соцмережах почали з'являтися регіональні версії відеосюжету, зокрема:
What is Odessa
What is Kharkiv
What is Poltava
та інші. Пізніше ідея поширилася по всьому світу.
Раніше в Харкові біля консульства Російської Федерації Служба безпеки України розмістила банер, на якому розміщена інформація про оборону Донецького аеропорту військовослужбовцями ЗСУ.
Також в цьому місті СБУ поруч з будівлею Генконсульства Росії розміщувала банер із зображенням Криму і написом "Крадене".