"What is Russia": український МЗС звинуватив російських колег у плагіаті (відео)

Росіянам порадили розробляти власний контент, а не красти чужі ідеї.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на відеоролик "What is Russia", розміщений в Twitter російського зовнішньополітичного відомства.

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У суботу, 12 червня російський МЗС запустив в соцмережах акцію "Росія – це", приурочену до святкування Дня Росії.

"Що таке Росія? Вічне питання з нескінченними відповідями. Запрошуємо вас поринути в її чарівну атмосферу і природну красу – ExploreRussia", – йдеться в повідомленні.

У відповідь на це, український МЗС порекомендував російським колегам займатися розробкою власного контенту, а не запозиченням чужих ідей.

"Вам краще знайти кого-небудь, хто створить автентичний контент. Оригінальне відео "Що таке Україна" розміщено три місяці тому", – заявили в МЗС України.

[ + – ] Повідомлення МЗС України

Відзначимо, ідея флешмобу належить українському фотографу Назару Дорошу, який в квітні поточного року опублікував в Youtube відео під назвою "What is Ukraine?".

[ + – ] What is Ukraine?

В описі до ролика було сказано: "Про Україну говорили різне і часто не про хороше, але це пережитки минулого. Ми повинні вчитися сіяти плоди добра в житті і завжди прагнути до кращого, не забуваючи про проблеми".

Після цієї публікації в соцмережах почали з'являтися регіональні версії відеосюжету, зокрема:

What is Odessa

[ + – ] What is Odessa?

What is Kharkiv

[ + – ] What is Kharkiv?

What is Poltava

[ + – ] What is Poltava?

та інші. Пізніше ідея поширилася по всьому світу.

Раніше в Харкові біля консульства Російської Федерації Служба безпеки України розмістила банер, на якому розміщена інформація про оборону Донецького аеропорту військовослужбовцями ЗСУ.

Також в цьому місті СБУ поруч з будівлею Генконсульства Росії розміщувала банер із зображенням Криму і написом "Крадене".