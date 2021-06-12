В Харькове СБУ "поздравила" консульство РФ с Днем России (фото)

Это уже не первый случай "троллинга" со стороны ведомства. В феврале у консульства повесили баннер с Крымом и надписью "Краденное".

В Харькове у консульства Российской Федерации Служба безопасности Украины разместила баннер, на котором размещена информация об обороне Донецкого аэропорта военнослужащими ВСУ.

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Telegram-канал "Харьков 1654", обнародовавший фотографии, предполагает, что подобным образом ведомство решило "поздравить" российское диппредставительство с Днем России, который отмечается в этой стране сегодня.

На баннере есть изображение полуразрушенной башни донецкого аэропорта, логотип СБУ и следующая надпись: "Сдерживали фашистов: Дания – 6 часов; Нидерланды – 6 дней; Бельгия – 8 дней; Польша – 36 дней; Франция – 43 дня; Дом Павлова (Сталинград) – 58 дней; Донецкий аэропорт – 242 дня".

[ + – ] Баннер СБУ

Напомним, бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года по январь 2015-го, украинских защитников терминалов за стойкость в боях стали называть после этого "киборгами".

Ранее в Харькове рядом со зданием Генконсульства России размещала баннер с изображением Крыма и надписью "Краденное".

В марте сотрудники харьковских коммунальных служб убрали граффити со словами "Меняем Словакию на Крым" со здания словацкого консульства, которое появилось там накануне.

А в Праге под посольство РФ принесли "голого Путина" на золотом унитазе.