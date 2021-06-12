У Харкові СБУ "привітала" консульство РФ з Днем Росії (фото)

Це вже не перший випадок "троллінгу" з боку відомства. У лютому у консульства повісили банер з Кримом і написом "Крадене".

У Харкові біля консульства Російської Федерації Служба безпеки України розмістила банер, на якому розміщена інформація про оборону Донецького аеропорту військовослужбовцями ЗСУ.

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Telegram-канал "Харків 1654", який оприлюднив фотографії, припускає, що подібним чином відомство вирішило "привітати" російське диппредставництво з Днем Росії, який відзначається в цій країні сьогодні.

На банері є зображення напівзруйнованої вежі донецького аеропорту, логотип СБУ і наступна напис: "Стримували фашистів: Данія – 6 годин; Нідерланди – 6 днів; Бельгія – 8 днів; Польща – 36 днів; Франція – 43 дня; Будинок Павлова (Сталінград) – 58 днів; Донецький аеропорт – 242 дня".

[ + – ] банер СБУ

Нагадаємо, бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року по січень 2015-го, українських захисників терміналів за стійкість в боях стали називати після цього "киборгами".

Раніше в Харкові поряд з будівлею Генконсульства Росії СБУ розміщувала банер з зображенням Криму і написом "Крадене".

В березні співробітники харківських комунальних служб прибрали графіті зі словами "Міняємо Словаччину на Крим" з будівлі словацького консульства, яке з'явилося там напередодні.

А в Празі під посольство РФ принесли "голого Путіна" на золотому унітазі.