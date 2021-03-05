Коммунальщики в Харькове убрали слова "Меняем Словакию на Крым" со здания консульства

По словам журналиста, граффити отодрали вместе со штукатуркой, что даже "поспособствовало восстановлению фасада здания".

5 марта сотрудники харьковских коммунальных служб убрали граффити со словами "Меняем Словакию на Крым" со здания консульства, которое появилось там накануне, 4 марта. Об этом рассказывается в сюжете телеканала "НАШ".

"Саму надпись не просто закрасили, ее отодрали вместе со штукатуркой. Сейчас можно сказать, что он определенным образом даже поспособствовал восстановлению фасада этого здания", — сообщила журналист с места событий.

По ее словам, никаких обращений или вызовов полиции по этому вопросу не поступало. Впрочем, полицейские внесли информацию об инциденте в единый реестр.

Отметим, 4 марта неизвестные нанесли на здание консульства Словакии слова "Меняем Словакию на Крым".

[ + – ] Граффити "Меняем Словакию на Крым" на здании консульства в Харькове Фото: t.me/h_saltovka

Это граффити появилось как реакция на слова премьера Словакии Игоря Матовича, заявившего в интервью, что правительство Словакии пообещало дать россиянам за вакцину против COVID-19 "Закарпатскую Украину". Во время разговора Игорь Матович подчеркнул, что это была шутка и рассказал о популярном мнении, будто любые сделки с РФ станут предательством Словакии.

После чего глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за слова Матовича. Он рассказал, что пообщался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который возмутился высказыванием чиновника, и принес свои извинения за неосторожные слова премьера. А потом и сам Игорь Матович извинился за свою шутку, отметив, что уважает территориальную целостность Украины.

Кулеба, комментируя извинения Словакии за слова главы правительства, заявил, что если бы не было этих извинений, то Украина пошла бы на дальнейшие шаги, поскольку "такие вещи нельзя прощать".