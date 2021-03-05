Комунальники в Харкові прибрали слова "Міняємо Словаччину на Крим" із будівлі консульства

За словами журналіста, графіті віддерли разом зі штукатуркою, що навіть "посприяло відновленню фасаду будівлі".

5 березня співробітники харківських комунальних служб прибрали графіті зі словами "Міняємо Словаччину на Крим" із будівлі консульства, яке з'явилося там напередодні, 4 березня. Про це розповідається в сюжеті телеканалу "НАШ".

"Власне напис не просто зафарбували, його віддерли разом зі штукатуркою. Зараз можна сказати, що він певним чином навіть посприяв відновленню фасаду цього будинку", — повідомила журналістка з місця подій.

За її словами, жодних звернень або викликів поліції з цього питання не надходило. Утім, поліцейські внесли інформацію про інцидент в єдиний реєстр.

Зазначимо, 4 березня невідомі нанесли на будівлю консульства Словаччини слова "Міняємо Словаччину на Крим".

[ + – ] Графіті "Міняємо Словаччину на Крим" на будівлі консульства в Харкові Фото: t.me/h_saltovka

Це графіті з'явилося як реакція на слова прем'єра Словаччини Ігоря Матовича, який заявив в інтерв'ю, що уряд Словаччини пообіцяв дати росіянам за вакцину проти COVID-19 "Закарпатську Україну". Під час розмови Ігор Матович підкреслив, що це був жарт і розповів про популярну думку, ніби будь-які угоди з РФ стануть зрадою Словаччини.

Після чого глава МЗС Словаччини Іван Корчок вибачився за слова Матовича. Він розповів, що поспілкувався з главою МЗС України Дмитром Кулебою, який обурився висловлюванням чиновника, і попросив вибачення за необережні слова прем'єра. А потім і сам Ігор Матович вибачився за свій жарт, зазначивши, що поважає територіальну цілісність України.

Кулеба, коментуючи вибачення Словаччини за слова глави уряду, заявив, що якби не було цих вибачень, то Україна пішла б на подальші кроки, оскільки "такі речі не можна пробачати".