"Такие вещи нельзя прощать": Кулеба отреагировал на шутку премьера Словакии о Закарпатье

Если бы Словакия, утверждает дипломат, не извинилась – Украина пошла бы на дальнейшие шаги.

Никто не имеет права ставить под сомнение территориальную целостность Украины, тем самым оскорбляя страну.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание премьер-министра Словакии Игоря Матовича об обещании "Закарпатской Украины" в обмен на российскую антикоронавирусную вакцину, пишет Интерфакс-Украина.

При этом Кулеба отметил, что выступает за дружественные и конструктивные отношения с западными соседями.

"Со Словакией нас очень много всего объединяет, но никто никогда не будет иметь права любым словом или намеком оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность или пытаться демонстрировать, что судьба Украины решается где-то, кроме Украины. И в этом плане, при всей дружбе со словацкими коллегами, наша реакция на подобные действия будет не просто жесткой, а крайне жесткой", – сказал Кулеба.

Он заверил, что если бы Словакия не извинилась за слова главы правительства, Украина пошла бы на дальнейшие шаги.

"Если бы Словакия сразу не извинилась за эти слова, мы бы пошли на дальнейшие шаги, потому что такие вещи нельзя прощать", – указал глава МИД Украины.

Отметим, ранее премьер Словакии Игорь Матович вел переговоры с российскими властями. Во время недавнего интервью журналист поинтересовался у премьера, что же правительство Словакии пообещало дать россиянам за вакцину против COVID-19, на что чиновник ответил: "Закарпатскую Украину". Во время разговора Игорь Матович подчеркнул, что это была шутка и рассказал о популярном мнении, будто любые сделки с РФ станут предательством Словакии.

После чего глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за слова Матовича. Он рассказал, что пообщался с Кулебой, который возмутился высказыванием чиновника, и принес свои извинения за неосторожные слова премьера. А потом и сам Игорь Матович извинился за свою шутку.