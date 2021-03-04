"Такі речі не можна пробачати": Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про Закарпаття

Якби Словаччина, стверджує дипломат, не вибачилася — Україна пішла б на подальші кроки.

Ніхто не має права ставити під сумнів територіальну цілісність України, тим самим ображаючи країну.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про обіцянку "Закарпатської України" в обмін на російську антикоронавірусну вакцину, пише Інтерфакс-Україна.

При цьому Кулеба зазначив, що обстає за дружні й конструктивні відносини із західними сусідами.

"Зі Словаччиною нас дуже багато всього об'єднує, але ніхто ніколи не матиме права будь-яким словом або натяком ображати Україну, ставити під сумнів її територіальну цілісність або намагатися демонструвати, що доля України вирішується десь, крім України. І в цьому плані, при всій дружбі зі словацькими колегами, наша реакція на подібні дії буде не просто жорсткою, а вкрай жорсткою", — сказав Кулеба.

Він запевнив, що якби Словаччина не вибачилася за слова глави уряду, Україна пішла б на подальші кроки.

"Якби Словаччина відразу не вибачилася за ці слова, ми б пішли на подальші кроки, тому що такі речі не можна пробачати", — вказав глава МЗС України.

Зазначимо, раніше прем'єр Словаччини Ігор Матович вів переговори з російською владою. Під час нещодавнього інтерв'ю журналіст поцікавився у прем'єра, що ж уряд Словаччини пообіцяв дати росіянам за вакцину проти COVID-19, на що чиновник відповів: "Закарпатську Україну". Під час розмови Ігор Матович підкреслив, що це був жарт і розповів про популярну думку, ніби будь-які угоди з РФ стануть зрадою Словаччини.

Після чого глава МЗС Словаччини Іван Корчок вибачився за слова Матовича. Він розповів, що поспілкувався з Кулебою, який обурився висловлюванням чиновника, і попросив вибачення за необережні слова прем'єра. А потім і сам Ігор Матович вибачився за свій жарт.