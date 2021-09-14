У Києві в зв'язку з плановими ремонтами надовго відключать холодну воду: дати й адреси

На деяких вулицях води не буде протягом доби, а на інших — із самого ранку до вечора або всю ніч.

З 14 по 18 вересня в Києві в окремих районах відключатимуть холодну воду. Як повідомив "Київводоканал", це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт.

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У деяких місцях холодна вода в кранах буде відсутня протягом доби, а в інших — з ранку до вечора або всю ніч.

14 вересня холодної води з 09:00 до 22:00 не буде за такими адресами:

вул. Набережне шосе, 1, 11а, 11а/2, 25, 25/1, 28;

вул. Набережно-Печерська дорога, 2а, 2а/1, 2/1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6.

З 8:00 14 вересня до 06:00 15 вересня буде відсутня холодна вода на:

вул. Львівська, 25;

вул. Кричевського, 5,

З 20:00 17 вересня до 10:00 18 вересня води не буде за адресами:

вул. Райдужна, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;

вул. Черемшини, 16 — 98.

З 14:00 17 вересня до 03:00 18 вересня води не буде за адресами:

вул. Тургенєвська, 26-28, 23, 26;

вул. Бульварно-Кудрявська, 36.

Зазначимо, що кияни, як і жителі інших міст України, частіше стикаються з тривалим відключенням не холодної, а гарячої води. Часом це змушує містян йти на крайні заходи.

Так на початку серпня жителя Солом'янського району столиці Віталія Кального побили працівники "Київтеплоенерго". Перед цим він облив зеленкою їхній головний офіс біля театру ім. Франка.

Постраждалий стверджує, що в його і сусідніх будинках постійно протягом шести років відключають гарячу воду з травня по жовтень — листопад.

Понад 500 осіб підписали підписали колективне звернення у "Київтеплоенерго" з приводу цієї проблеми, були і депутатські звернення. У минулому році мер Віталій Кличко обіцяв розв'язати їхнє питання. Але в травні цього року гарячу воду знову відключили.

Не витримавши, Кальний спочатку написав на стіні офісу тепловиків свою адресу, а потім облив фасад будівлі зеленкою.

Він сказав, що готовий був понести покарання за адміністративне порушення і попросив викликати поліцію. Але троє охоронців притиснули його стіни та почали бити, заявивши, що відеокамери вимкнені, і він нічого не зможе довести. "Зупинив їх тільки приїзд поліцейської машини", — повідомив потерпілий.

Нагадаємо, в липні "Київводоканал" заявив, що вода з кранів у столиці придатна для пиття, вона достатньо мінералізована й абсолютно безпечна. Крім того, дешева бутильована вода може бути очищена гірше, ніж та, що тече по київських водопровідних трубах.