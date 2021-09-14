В Киеве в связи с плановыми ремонтами надолго отключат холодную воду: даты и адреса

На некоторых улицах воды не будет в течение суток, а на других – с самого утра до вечера или всю ночь.

С 14 по 18 сентября в Киеве в отдельных районах будут отключать холодную воду. Как сообщил "Киевводоканал", это связано с проведением плановых ремонтных работ.

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В некоторых местах холодная вода в кранах будет отсутствовать в течение суток, а в других – с утра до вечера или всю ночь.

14 сентября холодной воды с 09:00 до 22:00 не будет по таким адресам:

ул. Набережное шоссе, 1, 11а, 11а/2, 25, 25/1, 28;

ул. Набережно-Печерская дорога, 2а, 2а/1, 2/1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6.

С 8:00 14 сентября до 06:00 15 сентября будет отсутствовать холодная вода на:

ул. Львовская, 25;

ул. Кричевского, 5,

С 20:00 17 сентября до 10:00 18 сентября воды не будет по адресам:

ул. Радужная, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;

ул. Черемухи, 16 — 98.

С 14:00 17 сентября до 03:00 18 сентября воды не будет по адресам:

ул. Тургеневская, 26-28, 23, 26;

ул. Бульварно-Кудрявская, 36.

Отметим, что киевляне, как и жители других городов Украины, чаще сталкиваются с длительным отключением не холодной, а горячей воды. Порой это вынуждает горожан идти на крайние меры.

Так в начале августа жителя Соломенского района столицы Виталия Кального избили работники "Киевтеплоэнерго". Перед этим он облил зеленкой их главный офис возле театра им. Франко.

Пострадавший утверждает, что в его и соседних домах постоянно в течение шести лет отключают горячую воду с мая по октябрь – ноябрь.

Более 500 человек подписали подписали коллективное обращение к "Киевтеплоэнерго" по поводу этой проблемы, были и депутатские обращения. В прошлом году мэр Виталий Кличко обещал решить их вопрос. Но в мае этого года горячую воду опять отключили.

Не выдержав, Кальный сначала написал на стене офиса тепловиков свой адрес, а потом облил фасад здания зеленкой.

Он сказал, что готов был понести наказание за административное нарушение и попросил вызвать полицию. Но трое охранников прижали его стене и начали избивать, заявив, что видеокамеры выключены, и он ничего не сможет доказать. "Остановил их только приезд полицейской машины", – сообщил пострадавший.

Напомним, в июле "Киевводоканал" заявил, что вода из кранов в столице пригодна для питья, она достаточно минерализованная и абсолютно безопасная. Кроме того, дешевая бутилированная вода может быть очищена хуже, чем та, что течет по киевским водопроводным трубам.