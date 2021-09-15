Підрив автомобіля в Дніпрі поліція кваліфікує як теракт (відео)

Загиблий чоловік був ветераном АТО і учасником патріотичного об'єднання "Український легіон", а жінка — главою пресслужби місцевої ДСНС.

Поліція станом на 10:30 встановила, що під автомобілем, котрий вибухнув у Дніпрі, були чоловік і жінка. Їхні особи встановлені за документами, знайденими на місці події, говориться в повідомленні Нацполіції в Дніпропетровській області.

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За фактом порушено кримінальну справу з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Якщо теракт призвів до загибелі людини, то покарання за нього — позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічно з конфіскацією майна або без такої.

[ + – ] Документи загиблого

На місці події продовжує працювати слідча група, яка збирає речові докази.

В СБУ повідомили виданню "УП", що загиблий чоловік був членом громадської патріотичної організації. Джерела в правоохоронних органах уточнили, що він — учасник об'єднання "Український легіон".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв з посиланням на місцеві ЗМІ, що під час підриву автомобіля загинули начальниця пресслужби ДСНС в Дніпропетровській області Дар'я Гречищева і ветеран АТО Олексій Кавлак.