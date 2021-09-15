Подрыв автомобиля в Днепре полиция квалифицирует как теракт (видео)

Погибший мужчина был ветераном АТО и участником патриотического объединения "Украинский легион", а женщина – главой пресс-службы местной ГСЧС.

Полиция по состоянию на 10:30 установила, что во взорвавшемся в Днепре автомобиле находились мужчина и женщина. Их личности установлены по документам, найденным на месте происшествия, говорится в сообщении Нацполиции в Днепропетровской области.

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По факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Если теракт привел к гибели человека, то наказание за него – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества или без таковой.

[ + – ] Документы погибшего

На месте происшествия продолжает работать следственная группа, которая собирает вещественные доказательства.

В СБУ сообщили изданию "УП", что погибший мужчина был членом общественной патриотической организации. Источники в правоохранительных органах уточнили, что он – участник объединения "Украинский легион".

Напомним, ранее Фокус сообщал со ссылкой на местные СМИ, что при подрыве автомобиля погибли начальник пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.