Згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат на порталі "Дія" можна буде наприкінці вересня

Наявність паперового сертифікату про вакцинацію з QR-кодом розширить можливості подорожей для українців.

COVID-сертифікат про повну вакцинацію наприкінці вересня можна буде згенерувати на порталі "Дія", повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Це дасть можливість українцям, у яких немає ID-карти, біометричного паспорта для виїзду за кордон або які не користуються мобільним додатком "Дія", згенерувати цифровий сертифікат із QR-кодом та отримати його паперову копію.

За словами міністра, нова послуга на порталі "Дія" з'явиться наприкінці вересня.

Як згенерувати ковід-сертифікат на порталі "Дія":

авторизуватися на порталі;

вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат";

підписати заяву на отримання сертифіката кваліфікованим електронним підписом або "Дія.Підпис", який ви згенерували в мобільному додатку "Дія".

Після цього портал надішле запит в електронну систему охорони здоров'я і сформується сертифікат у форматі PDF. Його можна буде роздрукувати або зберегти файл на будь-якому пристрої, щоб демонструвати QR-код з екрану.

Зазначимо, українські сертифікати в "Дії" можна використовувати для в'їзду в країни ЄС і деякі інші. Але, наприклад, Єгипет, поки їх не визнає. Для в'їзду в цю країну українським туристам потрібно показувати паперовий сертифікат із QR-кодом. Але в Україні поки таких не видають. Тому навіть повністю вакцинованим туристам доводиться робити ПЛР-тести.

На початку серпня Федоров говорив, що українські цифрові COVID-сертифікати в державному мобільному додатку "Дія" пройшли технічну оцінку в Євросоюзі — вони відповідають вимогам ЄС.