Згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат на порталі "Дія" можна буде наприкінці вересня
Наявність паперового сертифікату про вакцинацію з QR-кодом розширить можливості подорожей для українців.
COVID-сертифікат про повну вакцинацію наприкінці вересня можна буде згенерувати на порталі "Дія", повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Це дасть можливість українцям, у яких немає ID-карти, біометричного паспорта для виїзду за кордон або які не користуються мобільним додатком "Дія", згенерувати цифровий сертифікат із QR-кодом та отримати його паперову копію.
За словами міністра, нова послуга на порталі "Дія" з'явиться наприкінці вересня.
Як згенерувати ковід-сертифікат на порталі "Дія":
- авторизуватися на порталі;
- вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат";
- підписати заяву на отримання сертифіката кваліфікованим електронним підписом або "Дія.Підпис", який ви згенерували в мобільному додатку "Дія".
Після цього портал надішле запит в електронну систему охорони здоров'я і сформується сертифікат у форматі PDF. Його можна буде роздрукувати або зберегти файл на будь-якому пристрої, щоб демонструвати QR-код з екрану.
Зазначимо, українські сертифікати в "Дії" можна використовувати для в'їзду в країни ЄС і деякі інші. Але, наприклад, Єгипет, поки їх не визнає. Для в'їзду в цю країну українським туристам потрібно показувати паперовий сертифікат із QR-кодом. Але в Україні поки таких не видають. Тому навіть повністю вакцинованим туристам доводиться робити ПЛР-тести.
На початку серпня Федоров говорив, що українські цифрові COVID-сертифікати в державному мобільному додатку "Дія" пройшли технічну оцінку в Євросоюзі — вони відповідають вимогам ЄС.