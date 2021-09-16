Єгипет не приймає українських туристів із сертифікатами про вакцинацію

Єгиптянам потрібні документи з QR-кодом. На українському паперовому сертифікаті його не ставлять, а зчитувати дані з "Дії" вони не можуть.

Для в'їзду в Єгипет від українців, незалежно від того, щеплені вони чи ні, вимагають негативний результат ПЛР-тесту, повідомило профільне видання Turprofi.com.ua.

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Причина цього в тому, що в Єгипті наразі визнають тільки сертифікати про вакцинацію, на яких, крім підписів і печаток, є QR-код. На паперових сертифікатах, які зараз видають в Україні, такого коду немає. Він є на електронному сертифікаті в додатку "Дія", але єгиптяни такий носій поки не визнають (Україна і Єгипет ще не домовилися про визнання цифрових сертифікатів).

Тому турфірми рекомендують своїм клієнтам перед поїздкою в Єгипет здати ПЛР-тест вдома.

Тест можна здати і в аеропортах курортних міст (Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам, Таба). Але там це зробити дорожче ($30). До того ж, якщо тест виявиться позитивним, доведеться замість відпочинку провести в Єгипті час на карантині.

Здаючи тест в Україні, потрібно враховувати, що робити це потрібно не раніше, ніж за 72 години до прильоту в Єгипет.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, які документи про вакцинацію дають право на виїзд за кордон і в які країни.

Українці з COVID-сертифікатами в додатку "Дія" можуть потрапити до країн Європейського союзу.