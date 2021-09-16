Египет не принимает украинских туристов с сертификатами о вакцинации

Египтянам нужны документы с QR-кодом. На украинском бумажном сертификате его не ставят, а считывать данные с "Дии" они не могут.

Для въезда в Египет от украинцев, независимо от того, привиты они или нет, требуют отрицательный результат ПЦР-теста, сообщило профильное издание Turprofi.com.ua.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Причина этого в том, что в Египте сейчас признают только сертификаты о вакцинации, на которых, кроме подписей и печатей, есть QR-код. На бумажных сертификатах, которые сейчас выдают в Украине, такого кода нет. Он есть на электронном сертификате в приложении "Дия", но египтяне такой носитель пока не признают (Украина и Египет еще не договорились о признании цифровых сертификатов).

Поэтому турфирмы рекомендуют своим клиентам перед поездкой в Египет сдать ПЦР-тест дома.

Тест можно сдать и в аэропортах курортных городов (Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, Таба). Но там это сделать дороже ($30). К тому же, если тест окажется положительным, придется вместо отдыха провести в Египте время на карантине.

Сдавая тест в Украине, нужно учитывать, что делать это нужно не ранее, чем за 72 часа до прилета в Египет.

Напомним, ранее Фокус разбирался, какие документы о вакцинации дают право на выезд за границу и в какие страны.

Украинцы с COVID-сертификатами в приложении "Дия" могут попасть в страны Европейского союза.