Сгенерировать и распечатать COVID-сертификат на портале "Дия" можно будет в конце сентября

Наличие бумажного сертификата о вакцинации с QR-кодом расширит возможности путешествий для украинцев.

COVID-сертификат о полной вакцинации в конце сентября можно будет сгенерировать на портале "Дия", сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Это даст возможность украинцам, у которых нет ID-карты, биометрического паспорта для выезда за границу или которые не пользуются мобильным приложением "Дия", сгенерировать цифровой сертификат с QR-кодом и получить его бумажную копию.

По словам министра, новая услуга на портале "Дия" появится в конце сентября.

Как сгенерировать ковид-сертификат на портале "Дия":

авторизоваться на портале;

выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат";

подписать заявление на получение сертификата квалифицированной электронной подписью или "Дия.Подписью", которую вы сгенерировали в мобильном приложении "Дия".

После этого портал направит запрос в электронную систему здравоохранения и сформируется сертификат в формате PDF. Его можно будет распечатать или сохранить файл на любом устройстве, чтобы демонстрировать QR-код с экрана.

Отметим, украинские сертификаты в "Дии" можно использовать для въезда в страны ЕС и некоторые другие. Но, например, Египет, пока их не признает. Для въезда в эту страну украинским туристам нужно показывать бумажный сертификат с QR-кодом. Но в Украине пока таких не выдают. Поэтому даже полностью вакцинированным туристам приходится делать ПЦР-тесты.

В начале августа Федоров говорил, что украинские цифровые COVID-сертификаты в государственном мобильном приложении "Дия" прошли техническую оценку в Евросоюзе – они соответствует требованиям ЕС.