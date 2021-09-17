Ціна оренди житла в Києві за серпень виросла на 4,8%, — дослідження

Ринок оренди стає все більшою мірою ринком орендодавця. Тенденція може швидко змінитися в разі нового локдауну.

На ринку оренди житла триває зростання цін. Уперше з початку року медіанна ціна ринку значно перевищила 500 доларів за квартиру на місяць. Про це повідомили аналітики порталу пошуку нерухомості Address.ua.

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Медіанна ціна ділить всі ціни на дві рівні частини: половина пропозицій нижче її, а половина — вище. Медіана часто буває більш коректним показником у процесі аналізу цін, ніж середнє арифметичне.

Основними причинами зростання названі процеси відновлення в економіці та поступова відмова від дистанційних форматів роботи і навчання.

У серпні медіанна ціна оренди всіх квартир у Києві склала 11 доларів за 1 кв. м. Для однокімнатних квартир цей показник склав 12,5 доларів, двокімнатних — 11 доларів, трикімнатних — 9 доларів.

Експерти ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі, а також на активності користувачів (498 тис. відвідувань у серпні).

Найдорожчі райони Києва для оренди:

Печерський — медіанна вартість оренди становить 1 101 долар за об'єкт, або 16 доларів за 1 кв. м; Шевченківський — 774 доларів і 12 доларів відповідно; Голосіївський — 677 доларів і 12 доларів.

Ці ж райони є найбільш дорогими для оренди однокімнатних квартир: 717 доларів і 530-550 доларів відповідно.

Мінімальна вартість оренди житла — в Деснянському районі: 372 доларів за квартиру або 7 доларів за 1 кв. м. "Однушка" в цьому районі коштує 291 долар на місяць.

Структура пропозиції оренди в серпні:

однокімнатні — 47%;

двокімнатні — 35%

трикімнатні — 15%.

Структура попиту на оренду в серпні:

однокімнатні — 45%;

двокімнатні — 33%

трикімнатні — 16%.

Директор компанії City Development Solutions Роман Герасимчук вважає, що зараз ринок оренди стає все більшою мірою ринком орендодавця, що може змінитися в разі нового локдауну.

Нагадаємо, ціни продажу житлової нерухомості в січні — березні, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, зросли здебільшого на 11,4%, повідомив Держстат.

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