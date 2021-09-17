Цена аренды жилья в Киеве за август выросла на 4,8%, – исследование
Рынок аренды становится все в большей степени рынком арендодателя. Тенденция может быстро измениться в случае нового локдауна.
На рынке аренды жилья продолжается рост цен. Впервые с начала года медианная цена рынка значительно превысила 500 долларов за квартиру в месяц. Об этом сообщили аналитики портала поиска недвижимости Address.ua.
Медианная цена делит все цены на две равные части: половина предложений ниже ее, а половина – выше. Медиана часто бывает более корректным показателем при анализе цен, чем среднее арифметическое.
Основными причинами роста названы процессы восстановления в экономике и постепенный отказ от дистанционных форматов работы и учебы.
В августе медианная цена аренды всех квартир в Киеве составила 11 долларов за 1 кв. м. Для однокомнатных квартир этот показатель составил 12,5 долларов, двухкомнатных – 11 долларов, трехкомнатных – 9 долларов.
Эксперты основывались на анализе объявлений, размещенных на портале, а также на активности пользователей (498 тыс. посещений в августе).
Самые дорогие районы Киева для аренды:
- Печерский – медианная стоимость аренды составляет 1101 долларов за объект, или 16 долларов за 1 кв.м;
- Шевченковский – 774 долларов и 12 долларов соответственно;
- Голосеевский – 677 долларов и 12 долларов.
Эти же районы являются наиболее дорогими для аренды однокомнатных квартир: 717 долларов и 530–550 долларов соответственно.
Минимальная стоимость аренды жилья – в Деснянском районе: 372 долларов за квартиру или 7 долларов за 1 кв.м. "Однушка" в этом районе стоит 291 доллар в месяц.
Структура предложения аренды в августе:
- однокомнатные – 47%;
- двухкомнатные – 35%
- трехкомнатные – 15%.
Структура спроса на аренду в августе:
- однокомнатные – 45%;
- двухкомнатные – 33%
- трехкомнатные – 16%.
Директор компании City Development Solutions Роман Герасимчук считает, что сейчас рынок аренды становится все в большей степени рынком арендодателя, что может измениться в случае нового локдауна.
Напомним, цены продажи жилой недвижимости в январе – марте, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросли в среднем на 11,4%, сообщил Госстат.
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