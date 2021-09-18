У Миколаєві підліток збив на смерть 11-річну дівчинку на пішохідному переході (фото, відео)

Удар був настільки сильним, що тіло дитини відлетіло на кілька десятків метрів. Винуватець ДТП не викликав швидку допомогу і зник з місця трагедії.

У Миколаєві на вулиці Степовій під колесами автомобіля загинула 11-річна дівчинка, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Про це пише місцеве видання "Новости N".

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Трагедія сталася ввечері в п'ятницю, 17 вересня.

Автомобіль "Славута" на вулиці Степовій в Корабельному районі Миколаєва на пішохідному переході збив 11-річну дитину і втік з місця ДТП. Дівчинку з тяжкими травмами відвезли в обласну дитячу лікарню, проте дитина померла в машині швидкої допомоги.

Удар був настільки сильним, що 11-річна дівчинка відлетіла на кілька десятків метрів, а її взуття знайшли в 50 метрах від пішохідного переходу. За словами очевидця аварії, після скоєння ДТП автомобіль пригальмував і повернув ліворуч, на одну з бічних вулиць. Троє осіб з автомобіля підбігли до потерпілої дівчинки, взялися за голови, і побігли назад на вулицю, де залишили своє авто.

У Миколаєві після смертельної ДТП оголосили план-перехоплення.

[ + – ] 11-річну дівчинку збили на смерть в Миколаєві [ + – ] 11-річну дівчинку збили на смерть в Миколаєві [ + – ] 11-річну дівчинку збили на смерть в Миколаєві [ + – ] 11-річну дівчинку збили на смерть в Миколаєві

Пізніше видання "Новости N" опублікувало відео, на якому відображено момент ДТП на вулиці Степовій. На відеоролику видно, як по пішохідному переходу переходять двоє осіб. Дорослий пішов по "зебрі", а дівчинка, спершу забарившись, побігла через перехід і була збита автомобілем.

[ + – ] Момент смертельної ДТП в Миколаєві

Видання "Новости N" стверджує, що за кермом автомобіля в момент смертельної ДТП перебував 15-річний підліток. Журналісти, посилаючись на свої джерела в прокуратурі, повідомляють, що 15-річний житель Корабельного району зі своїми друзями катався на автомобілі свого батька.

Під час руху по вулиці Степовій підліток на автомобілі допустив зіткнення з пішоходом, після чого "Славута" зникла з місця ДТП. Пошуки транспортного засобу припинилися після того, як в поліцію звернувся чоловік і заявив, що аварію влаштував його син.

Прес-служба Нацполіціі Миколаївській області стверджує, що автомобіль з характерними для ДТП пошкодженнями знайшли покинутим. На момент аварії в салоні знаходилося троє людей, а керувати транспортним засобом міг 15-річний місцевий житель.

За фактом загибелі дитини в ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці проводять експертизи, щоб з'ясувати, хто саме перебував за кермом "Славути" в момент смертельної ДТП.

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