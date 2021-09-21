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Статистика коронавірусу станом на 21 вересня: 5 159 нових випадків, 1 255 госпіталізацій

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коронавірус, лікарі
Фото: "Прайм"

Заповненість лікарень досягла минулорічного рівня — 32,3% в цілому по країні. Кількість померлих — максимальна для нової хвилі коронавірусу.

За добу 20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 463, медпрацівників — 129). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

Всього за минулу добу в Україні:

  • захворіли — 5 159 осіб;
  • госпіталізовані — 1 086;
  • померли — 137;
  • виписані з лікарень — 339.

Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 32,3%.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 14 вересня — 1 609;
  • 15 вересня — 1 507;
  • 16 вересня — 1 568;
  • 17 вересня — 1 719;
  • 18 вересня — 1 767;
  • 19 вересня — 1 255;
  • 20 вересня — 1 086.

Статистика смертності за останні сім днів:

  • 14 вересня — 93;
  • 15 вересня — 101;
  • 16 вересня — 99;
  • 17 вересня — 79;
  • 18 вересня — 46;
  • 19 вересня — 44;
  • 20 вересня — 137.

За минулу добу в Україні проведено 63 973 тестування, серед яких:

  • методом ПЛР — 30 563;
  • методом ІФА — 7 718;
  • експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 25 692.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

  • Львівська область — 518 випадків;
  • Харківська область — 486;
  • Дніпропетровська область — 422;
  • Одеська область — 419;
  • Київ — 399.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 355 805 осіб;
  • померли — 55 056;
  • проведено ПЛР-тестів — 12 515 008.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що кількість нових випадків зросла на 68%. За летальними випадками досягнутий максимум нової хвилі.

У лікарнях перебувають 12 987 пацієнтів — їхня кількість наздогнала торішні значення на аналогічну дату.

У 10 областях зазначене майже дворазове збільшення нових випадків за тиждень.

нові випадки, коронавірус
летальні випадки, коронавірус
заповненість лікарень
Графіки: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 108 736 осіб. З них другу дозу отримали 45 827 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 366 925 людей, з них повністю імунізовані — 5 198 661. Всього зроблено 11 565 584 щеплень.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, відбудеться засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС, на якому розглянуть питання про встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки в Україні. Про це сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.