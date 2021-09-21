Статистика коронавірусу станом на 21 вересня: 5 159 нових випадків, 1 255 госпіталізацій

Заповненість лікарень досягла минулорічного рівня — 32,3% в цілому по країні. Кількість померлих — максимальна для нової хвилі коронавірусу.

За добу 20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 463, медпрацівників — 129). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Всього за минулу добу в Україні:

захворіли — 5 159 осіб;

госпіталізовані — 1 086;

померли — 137;

виписані з лікарень — 339.

Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 32,3%.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

14 вересня — 1 609;

15 вересня — 1 507;

16 вересня — 1 568;

17 вересня — 1 719;

18 вересня — 1 767;

19 вересня — 1 255;

20 вересня — 1 086.

Статистика смертності за останні сім днів:

14 вересня — 93;

15 вересня — 101;

16 вересня — 99;

17 вересня — 79;

18 вересня — 46;

19 вересня — 44;

20 вересня — 137.

За минулу добу в Україні проведено 63 973 тестування, серед яких:

методом ПЛР — 30 563;

методом ІФА — 7 718;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 25 692.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Львівська область — 518 випадків;

Харківська область — 486;

Дніпропетровська область — 422;

Одеська область — 419;

Київ — 399.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 355 805 осіб;

померли — 55 056;

проведено ПЛР-тестів — 12 515 008.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що кількість нових випадків зросла на 68%. За летальними випадками досягнутий максимум нової хвилі.

У лікарнях перебувають 12 987 пацієнтів — їхня кількість наздогнала торішні значення на аналогічну дату.

У 10 областях зазначене майже дворазове збільшення нових випадків за тиждень.

[ + – ] Графіки: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 108 736 осіб. З них другу дозу отримали 45 827 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 366 925 людей, з них повністю імунізовані — 5 198 661. Всього зроблено 11 565 584 щеплень.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, відбудеться засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС, на якому розглянуть питання про встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки в Україні. Про це сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.