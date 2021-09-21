Статистика коронавірусу станом на 21 вересня: 5 159 нових випадків, 1 255 госпіталізацій
Заповненість лікарень досягла минулорічного рівня — 32,3% в цілому по країні. Кількість померлих — максимальна для нової хвилі коронавірусу.
За добу 20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 463, медпрацівників — 129). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 5 159 осіб;
- госпіталізовані — 1 086;
- померли — 137;
- виписані з лікарень — 339.
Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 32,3%.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 14 вересня — 1 609;
- 15 вересня — 1 507;
- 16 вересня — 1 568;
- 17 вересня — 1 719;
- 18 вересня — 1 767;
- 19 вересня — 1 255;
- 20 вересня — 1 086.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 14 вересня — 93;
- 15 вересня — 101;
- 16 вересня — 99;
- 17 вересня — 79;
- 18 вересня — 46;
- 19 вересня — 44;
- 20 вересня — 137.
За минулу добу в Україні проведено 63 973 тестування, серед яких:
- методом ПЛР — 30 563;
- методом ІФА — 7 718;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 25 692.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Львівська область — 518 випадків;
- Харківська область — 486;
- Дніпропетровська область — 422;
- Одеська область — 419;
- Київ — 399.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 355 805 осіб;
- померли — 55 056;
- проведено ПЛР-тестів — 12 515 008.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що кількість нових випадків зросла на 68%. За летальними випадками досягнутий максимум нової хвилі.
У лікарнях перебувають 12 987 пацієнтів — їхня кількість наздогнала торішні значення на аналогічну дату.
У 10 областях зазначене майже дворазове збільшення нових випадків за тиждень.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 108 736 осіб. З них другу дозу отримали 45 827 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 366 925 людей, з них повністю імунізовані — 5 198 661. Всього зроблено 11 565 584 щеплень.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, відбудеться засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС, на якому розглянуть питання про встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки в Україні. Про це сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.