Статистика коронавируса на 21 сентября: 5159 новых случаев, 1255 госпитализаций
Заполненность больниц достигла прошлогоднего уровня – 32,3% в целом по стране. Число умерших — максимальное для новой волны коронавируса.
За сутки 20 сентября в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 463, медработников – 129). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 5 159 человек;
- госпитализированы – 1 086;
- умерли – 137;
- выписаны из больниц – 339.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 32,3%.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 14 сентября – 1 609;
- 15 сентября – 1 507;
- 16 сентября – 1 568;
- 17 сентября – 1 719;
- 18 сентября – 1 767;
- 19 сентября – 1 255;
- 20 сентября – 1 086.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 14 сентября – 93;
- 15 сентября – 101;
- 16 сентября – 99;
- 17 сентября – 79;
- 18 сентября – 46;
- 19 сентября – 44;
- 20 сентября – 137.
За минувшие сутки в Украине проведено 63 973 тестирования, среди которых:
- методом ПЦР – 30 563;
- методом ИФА – 7 718;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 692.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Львовская обл. – 518 случаев;
- Харьковская обл. – 486;
- Днепропетровская обл. – 422;
- Одесская обл. – 419;
- Киев – 399.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 355 805 человек;
- умерли – 55 056;
- проведено ПЦР-тестов – 12 515 008.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что число новых случаев выросло на 68%. По летальным случаям достигнут максимум новой волны.
В больницах находятся 12 987 пациентов – их число догнало прошлогодние значения на аналогичную дату.
В 10 областях отмечено почти двукратное увеличение новых случаев за неделю.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 108 736 человек. Из них вторую дозу получили 45 827 человек.
С начала прививочной кампании привито 6 366 925 человек, из них полностью иммунизированы – 5 198 661. Всего сделано 11 565 584 прививок.
Напомним, сегодня, 21 сентября, состоится заседание Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрят вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической опасности в Украине. Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.