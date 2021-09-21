Статистика коронавируса на 21 сентября: 5159 новых случаев, 1255 госпитализаций

Заполненность больниц достигла прошлогоднего уровня – 32,3% в целом по стране. Число умерших — максимальное для новой волны коронавируса.

За сутки 20 сентября в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 463, медработников – 129). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 5 159 человек;

госпитализированы – 1 086;

умерли – 137;

выписаны из больниц – 339.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 32,3%.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

14 сентября – 1 609;

15 сентября – 1 507;

16 сентября – 1 568;

17 сентября – 1 719;

18 сентября – 1 767;

19 сентября – 1 255;

20 сентября – 1 086.

Статистика смертности за последние семь дней:

14 сентября – 93;

15 сентября – 101;

16 сентября – 99;

17 сентября – 79;

18 сентября – 46;

19 сентября – 44;

20 сентября – 137.

За минувшие сутки в Украине проведено 63 973 тестирования, среди которых:

методом ПЦР – 30 563;

методом ИФА – 7 718;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 692.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Львовская обл. – 518 случаев;

Харьковская обл. – 486;

Днепропетровская обл. – 422;

Одесская обл. – 419;

Киев – 399.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 355 805 человек;

умерли – 55 056;

проведено ПЦР-тестов – 12 515 008.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что число новых случаев выросло на 68%. По летальным случаям достигнут максимум новой волны.

В больницах находятся 12 987 пациентов – их число догнало прошлогодние значения на аналогичную дату.

В 10 областях отмечено почти двукратное увеличение новых случаев за неделю.

[ + – ] Графики: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 108 736 человек. Из них вторую дозу получили 45 827 человек.

С начала прививочной кампании привито 6 366 925 человек, из них полностью иммунизированы – 5 198 661. Всего сделано 11 565 584 прививок.

Напомним, сегодня, 21 сентября, состоится заседание Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрят вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической опасности в Украине. Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.