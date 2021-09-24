Держкіно спростувало інформацію про заборону фільму "Зошит війни", знятого на телефони бійців АТО/ООС

Творці документального фільму просили, щоб в прокатному посвідченні вказали "мова поширення — російська".

Держкіно назвало маніпуляцією інформацію про те, що організації "Вавилон 13 Продакшн" відмовили у видачі прокатного посвідчення на документальний фільм "Зошит війни". Про це інформує пресслужба відомства.

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У Держкіно зазначили, що ТОВ "Вавилон 13 Продакшн" після наданих документів отримало Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму "Зошит війни" для кінотеатрального, телевізійного, публічно-комерційного показу і домашнього відео, із зазначенням мови поширення — "озвучено українською мовою".

Відомство стверджує, що організація "Вавилон 13 Продакшн" просила, щоб в прокатному посвідченні вказали "мова поширення — російська", однак така позиція не відповідає принципам функціонування української мови як державної.

У зв'язку з цим, Держкіно та Рада з питань підтримки кінематографа не мали правових підстав для видачі прокатного посвідчення шляхом призначення і проходження культурного тесту, за яким 09.08.2021 р звернулося ТОВ "Вавилон 13 Продакшн".

[ + – ] Документальний фільм "Зошит війни"

"Тобто, ТОВ "Вавилон 13 Продакшн" має чинне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму "Зошит війни" для всіх видів прав до 31.12.2091 року, що спростовує будь-які звинувачення в бік Держкіно в категоричній відмові видати прокатне посвідчення на цей фільм або наміри зірвати прокат стрічки в кінотеатрах", — йдеться в повідомленні відомства.

Щоб врегулювати питання видачі державного посвідчення на право розповсюдження фільмів із субтитрами, Держкіно підготувало законопроект, який передбачає внесення змін до п.6 ст. 23 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Поширення в кіновидовищних закладах України документальних фільмів допускається без дублювання або озвучування державною мовою, але з субтитрами, виконаними державною мовою. Про надання дозволу на таке поширення відзначається в державному посвідченні на право розповсюдження і демонстрування фільмів, виданому в установленому законом порядку", — йдеться у змінах, які пропонує затвердити Держкіно в законодавстві.

[ + – ] Прокатне посвідчення Держкіно для фільму "Зошит війни" Фото: пресцентр Держкіно

Фільм "Зошит війни" — скандал із "забороною" показу стрічки

Творці фільму "Зошит війни", знятого на основі відеозаписів українських військовослужбовців із зони АТО/ООС, звинуватили Держкіно в невидачі прокатного посвідчення. Як розповідають творці документальної стрічки, офіційний кінопрокат "Зошит війни" завершено, а сам фільм встиг подивитися тільки 991 глядач. Через неотримання прокатного посвідчення творці стрічки "Зошит війни" пообіцяли організувати кілька спеціальних показів.

Стрічка "Зошит війни" — що це за фільм

Документальний фільм був створений на основі особистих відеозаписів із камер українських військовослужбовців, у тому числі й тих, хто відправився добровільно в зону АТО/ООС.

"Глядач поринає в сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією — в химерний потойбічний світ, де панують закони, що відрізняються від звичайного світу. Інша поведінка, інші відносини, інший гумор. Герої прокидаються і засинають, радіють і плачуть, завжди відчувають, що їхній запис може закінчитися в будь-який момент", — сказано в описі документальної стрічки.