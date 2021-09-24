Госкино опровергло информацию о запрете фильма "Тетрадь войны", снятого на телефоны бойцов АТО/ООС

Создатели документального фильма просили, чтобы в прокатном удостоверении указали "язык распространения — русский".

Госкино назвало манипуляцией информацию о том, что организации "Вавилон 13 Продакшн" отказали в выдаче прокатного удостоверения на документальный фильм "Тетрадь войны". Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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В Госкино отметили, что ООО "Вавилон 13 Продакшн" после предоставленных документов получило Государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования фильма "Тетрадь войны" для кинотеатрального, телевизионного, публично-коммерческого показа и домашнего видео, с указанием языка распространения — "озвучено на украинском языке".

Ведомство утверждает, что организация "Вавилон 13 Продакшн" просила, чтобы в прокатном удостоверении указали "язык распространения — русский", однако такая позиция не соответствует принципам функционирования украинского языка в качестве государственного.

В связи с этим, Госкино и Совет по вопросам поддержки кинематографа не имели правовых оснований для выдачи прокатного удостоверения путем назначения и прохождения культурного теста, по которому 09.08.2021 г. обратилось ООО "Вавилон 13 Продакшн".

[ + – ] Документальный фильм "Тетрадь войны"

"То есть, ООО "Вавилон 13 Продакшн" имеет действующее Госудостоверение на право распространения и демонстрации фильма "Тетрадь войны" для всех видов прав до 31.12.2091 года, что опровергает любые обвинения в сторону Госкино в категорическом отказе выдать прокатное удостоверение на этот фильм или намерениях сорвать прокат ленты в кинотеатрах", — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы урегулировать вопрос выдачи Госудостоверений на право распространения фильмов с субтитрами, Госкино подготовило законопроект, предусматривающий внесение изменений в п.6 ст. 23 ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Распространение в кинозрелищных заведениях Украины документальных фильмов допускается без дублирования или озвучивания на государственном языке, но с субтитрами, выполненными на государственном языке. О предоставлении разрешения на такое распространение отмечается в государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, изданном в установленном законом порядке", — говорится в изменениях, которые предлагает утвердить Госкино в законодательстве.

[ + – ] Прокатное удостоверение Госкино для фильма "Тетрадь войны" Фото: Пресс-центр Госкино

Фильм "Тетрадь войны" — скандал с "запретом" показа ленты

Создатели фильма "Тетрадь войны", снятого на основании видеозаписей украинских военнослужащих из зоны АТО/ООС, обвинили Госкино в невыдаче прокатного удостоверения. Как рассказывают создатели документальной ленты, официальный кинопрокат "Тетрадь войны" завершен, а сам фильм успели посмотреть только 991 зритель. Из-за неполучения прокатного удостоверения создатели ленты "Тетрадь войны" пообещали организовать несколько специальных показов.

Лента "Тетрадь войны" — что это за фильм

Документальный фильм был создан на основании личных видеозаписей с камер украинских военнослужащих, в том числе и тех, кто отправился добровольно в зону АТО/ООС.

"Зритель погружается в сюрреалистичное путешествие на фронт войны с Россией — в причудливый потусторонний мир, где царят законы, отличающиеся от обычного мира. Иное поведение, другие отношения, другой юмор. Герои просыпаются и засыпают, радуются и плачут, всегда чувствуют, что их запись может закончиться в любой момент", — сказано в описании документальной ленты.