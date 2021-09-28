У Києві зі штрафмайданчиків крали автомобілі, — Офіс генпрокурора (фото)

Підозрюють у розкраданнях 13 осіб, яким вдалося вкрасти за допомогою підроблених документів 21 автомобіль.

У Києві 13 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, яка крала автомобілі зі штрафмайданчиків, причому відбувалося це не тільки в столиці, але й в інших областях України. Про це повідомляє у вівторок, 28 вересня, пресслужба Офісу генпрокурора.

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У відомстві стверджують, що підозрювані за допомогою одного з керівників місцевого відділу виконавчої служби виготовляли підроблені документи на видавання автомобілів, які перебувають на штрафмайданчиках.

Усього вдалося довести 21 епізод незаконної діяльності, постраждалим заподіяно понад 17 млн ​​грн матеріальної шкоди.

[ + – ] Номерні знаки викрадених авто

В Офісі генпрокурора додали, що всі викрадені автомобілі вдалося знайти і вилучити, збитки власникам відшкодовані.

Раніше повідомлялося, що в Києві з початку 2021 року поліцейські зафіксували понад 6 500 випадків паркування під знаком "місця для людей з інвалідністю".

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Між водіями й евакуаторниками негласне протистояння: перші впевнені, що їхні авто відвезли з вулиць незаконно, другі — намагаються відвезти стільки автомобілів, скільки зможуть. Фокус розповідав, як це відбувається в Києві, і хто за цим стоїть.