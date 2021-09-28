В Киеве со штрафплощадок воровали автомобили, – Офис генпрокурора (фото)

Подозревают в хищениях 13 человек, которым удалось украсть с помощью поддельных документов 21 автомобиль.

В Киеве 13 человек подозревают в создании преступной организации, которая воровала автомобили со штрафплощадок, причем происходило это не только в столице, но и в других областях Украины. Об этом сообщает во вторник, 28 сентября пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В ведомстве утверждают, что подозреваемые с помощью одного из руководителей местного отдела исполнительной службы изготавливали поддельные документы на выдачу автомобилей, находящихся на штрафплощадках.

Всего удалось доказать 21 эпизод незаконной деятельности, пострадавшим причинено более 17 млн ​​грн материального ущерба.

[ + – ] Номерные знаки похищенных авто

В Офисе генпрокурора добавили, что все похищенные автомобили удалось найти и изъять, ущерб владельцам возмещен.

Ранее сообщалось, что в Киеве с начала 2021 года полицейские зафиксировали более 6 500 случаев парковки под знаком "места для людей с инвалидностью".

Также мы рассказывали, куда звонить, кому жаловаться и как забрать автомобиль со штрафстоянки.

Между водителями и эвакуаторщиками негласное противостояние: первые уверены, что их авто увозят с улиц незаконно, вторые – пытаются увезти столько автомобилей, сколько смогут. Фокус рассказывал, как это происходит в Киеве, и кто за этим стоит.