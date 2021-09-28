В Киеве со штрафплощадок воровали автомобили, – Офис генпрокурора (фото)
Подозревают в хищениях 13 человек, которым удалось украсть с помощью поддельных документов 21 автомобиль.
В Киеве 13 человек подозревают в создании преступной организации, которая воровала автомобили со штрафплощадок, причем происходило это не только в столице, но и в других областях Украины. Об этом сообщает во вторник, 28 сентября пресс-служба Офиса генпрокурора.
В ведомстве утверждают, что подозреваемые с помощью одного из руководителей местного отдела исполнительной службы изготавливали поддельные документы на выдачу автомобилей, находящихся на штрафплощадках.
Всего удалось доказать 21 эпизод незаконной деятельности, пострадавшим причинено более 17 млн грн материального ущерба.
В Офисе генпрокурора добавили, что все похищенные автомобили удалось найти и изъять, ущерб владельцам возмещен.
Ранее сообщалось, что в Киеве с начала 2021 года полицейские зафиксировали более 6 500 случаев парковки под знаком "места для людей с инвалидностью".
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Между водителями и эвакуаторщиками негласное противостояние: первые уверены, что их авто увозят с улиц незаконно, вторые – пытаются увезти столько автомобилей, сколько смогут. Фокус рассказывал, как это происходит в Киеве, и кто за этим стоит.