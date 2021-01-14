Операция "Эвакуация": кто эвакуирует авто с улиц Киева и почему их увозят вместе с детьми

Между автомобилистами и эвакуаторщиками во всем мире существует негласное противостояние, первые уверены, что их авто увозят с улиц незаконно, вторые – пытаются увезти столько автомобилей, сколько смогут. Как это происходит в Киеве, и кто за этим стоит – рассказывает Фокус

Тема эвакуаторов снова возникла в украинском Интернет-пространстве после вопиющего инцидента на днях. В Дарницком районе Киева (Позняки) на проспекте Петра Григоренко, 18 эвакуатор погрузил на платформу авто KIA Sportage, в салоне которого находился ребенок.

Машину уже подняли на платформу, когда прибежала хозяйка машины и заявила, что в салоне остался ее сын. Впрочем, машину вернули на асфальт только после того, как собралась группа возмущенных граждан и устроила скандал. Позже, в инспекции по парковке КГГА уточнили, что инспектора, который проводил эвакуацию, вызывали для дачи пояснений. По его словам, машина была припаркована с нарушением.

"Автомобиль затонирован, а ребенок во время того, как инспектор фиксировал Kia, лежал или спрятался за сидением – его не было видно. Как только малыша заметили, транспорт сразу же опустили", – отметили в инспекции.

В пресс-службе уточнили, что во время общения с инспектором женщина-водитель согласилась, что нарушила правила, в частности, оставив ребенка одного в машине. "Как только было сказано, что вызовут полицию и социальную службу, водитель Kia извинилась и ей был выписан протокол", – резюмировали в ведомстве.

Казалось, инцидент исчерпан, однако, это не первый скандал, связанные с очисткой улиц от неправильно припаркованных машин. В соцсетях полно историй о том, что машина была эвакуирована, причем хозяин узнал о том, куда эвакуировали авто, только позвонив по номеру 102, или 1551, до этого он пережил несколько неприятных минут, думая, что его авто угнали. Также эвакуация машины вместе с детьми случалась и ранее, только в феврале 2020-го детей на заднем сидении было двое и водителю пришлось догонять эвакуатор, чтоб вызволить малышей.

[ + – ] Чуть не эвакуированные вместе с машиной дети

По сути, после этого и хозяин машины, и его "ласточка" оказываются в заложниках. Оспорить эвакуацию можно, но за каждый день на штрафплощадке придется выложить более ста гривен в сутки, так что желание доказать свою невиновность может обойтись слишком дорого. Поэтому большинство просто отправляется вызволять свою машину.

Но для начала нужно разобраться, имеют ли право эвакуировать машину и за что.

В каких случаях могут эвакуировать машину?

В Киеве катастрофически не хватает парковок. Они есть только при некоторых бизнес-центрах, ТРЦ, супермаркетах. Перехватывающих парковок у метро почти нет, в центре города оставить машину почти негде. Более того, даже в новых ЖК, где, как можно предположить, у каждого квартировладельца будет личный автомобиль, а то и не один, проблема никак не решается. Парковочных мест создается намного меньше, чем строится квартир. Так что, пожалуй, каждый водитель грешил тем, что оставлял машину в неположенном месте. Иногда даже не догадываясь об этом, так как ПДД помнят не все.

Итак, имеют ли право эвакуировать машину сотрудники Инспекции по парковке или работники нацполиции? Да, есди она стоит:

на проезжей части во втором ряду;

на тротуаре;

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на мосту;

на пешеходном переходе (и ближе 10 метров от него)

на газоне;

на полосе общественного транспорта;

на велодорожках;

на перекрестке;

выезде с прилегающих территорий;

безосновательно на местах для лиц с инвалидностью;

в месте, где значительно мешает движению других автомобилей или пешеходов.

В феврале 2020 года в Киеве был установлен новый рекорд по количеству эвакуации автомобилей нарушителей правил парковки. 19 февраля инспекторы по парковке при помощи эвакуаторов убрали с городских улиц 141 автомобиль. Куда эвакуировали эти автомобили? Их увозили на две штрафплощадки: на правом берегу – на улице Туполева, и на левом берегу – на улице Гната Хоткевича.

Эвакуировали машину: что делать дальше?

Для начала необходимо убедиться, действительно ли автомобиль эвакуирован на штрафплощадку, а не украден. Для этого следует позвонить в 102 или 1551 и сообщить все данные о машине и свое местонахождение. По телефону вам скажут, куда эвакуировали машину.

[ + – ] Машины на штрафплощадке

Но надо учитывать, что со штрафплощадки авто можно забрать только в будние дни с 09.00 до 18.00. Лучше авто забрать сразу, ведь за каждый дополнительный день в месте, куда эвакуировали автомобиль, придется заплатить деньги. Для примера, министру курортов и туризма АР Крым в Совете Министров АРК Александру Лиеву в 2020 году неправильная парковка обошлась в 1994 гривны: 510 гривен — штраф за неправильную парковку, услуги эвакуатора — 1270 гривен, штрафплощадка — 144 гривен/сутки.

Чтобы забрать свою машину, нужно посетить Управление патрульной полиции для получения документов: админпостановлений о нарушении ПДД и копии акта об эвакуации автомобиля. Затем вам выпишут квитанции и подскажут реквизиты на оплату штрафа, услуг эвакуатора и хранения автомобиля. Оплатить все это можно в любом отделении банка. Далее вы со всеми квитанциями и документами на машину отправляетесь на штрафплощадку и забираете машину. Если неприятная ситуация произошла в Киеве, можно загрузить специальное приложение, которое упростит весь алгоритм действий. На штрафплощадке вам отдадут автомобиль и пожелают "не попадаться" в дальнейшем.

Но данная схема, как оказалось, работает не очень складно. Во-первых, не смотря на "державу в смартфоне" водителю все равно придется собрать бумаги, потом выстоять очередь, потом потратить огромное количество времени на то, чтобы оплатить штрафы. И, наконец, поехать на штрафплощадку, которая расположена на отшибе, чтобы забрать авто.

Также люди часто оставляют в автомобилях важные документы и ключи от своих квартир, но автомобили они могут забрать только на следующий день. А если, например, автомобиль эвакуировали в пятницу вечером, то забрать его можно только в понедельник.

В мэрии пообещали улучшить сервис по выдаче эвакуированных авто. Но, судя по последним постам в соцсетях, улучшение не наступило.

Кому идут деньги и кто эвакуирует авто в Киеве?

Но пока водитель оплачивает штрафы, у него возникает логичный вопрос: куда идут деньги? Если в бюджет города, на благое дело, то это не так обидно, однако, если разобраться, эвакуацией занимаются частные компании, которым и отходит львиная доля прибыли.

Итак, чтобы забрать авто со штраф-площадки, нарушитель должен заплатить штраф по трем квитанциям.

Штраф за неправильную парковку — от 510 гривен, но водителям предоставляется скидка в 50% в случае внесения оплаты в течение 10 дней — то есть 255 грн. Эти деньги идут напрямую в бюджет Киева.

Услуги хранения автомобиля на штрафной площадке — 144 гривен в сутки. Check in/check out работает как в отельном бизнесе, стоянка производится до расчетного времени – до 12:00. Эти деньги поступают на счет Управления полиции в Киеве (ГУНП).

За услугу эвакуации автомобиля придется заплатить 1270 гривен. Компании, которая занимается эвакуацией.

Если проводить платежи онлайн через портал Kyiv Smart City, то к сумме штрафа добавляется 10%-комиссия за операции. Ее получает компания "Универсальные платежные решения".

В рабочей группе КГГА по улучшению городского трафика, которую возглавлял экс-советник мэра Максим Бахматов, было принято заключать договоры публичной оферты. В Департаменте транспортной инфраструктуры заявили, что договоры о транспортировке автомобилей не попадают под действие Закона "О публичных закупках", поэтому тендерные процедуры организованы не были.

"Договоры были заключены на основании публичного объявления на официальном портале Киева, с теми компаниями, которые изъявили желание их заключить", — пояснил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

У департамента транспортной инфраструктуры КГГА составлены договоры со следующими компаниями, занимающимися эвакуацией:

КП "Київтранспарксервіс"

КП "Центр організації дорожного руху"

ТОВ "Евакуатор Сервіс"

ТОВ "Експедиція 777"

ТОВ "Паркінг Україна"

ТОВ "УКРТРАНСКОНТРАКТ"

ТОВ "АЛГА ТРАНС"

ТОВ "АВТОСОССЕРВІС"

Когда машины не эвакуируют: лайфхаки

Эвакуация машин не всегда проходи гладко, в Сети полно фотографий машин, упавших с платформы и жалоб водителей, которые нашли свое авто в царапинах на штрафплощадке. Автор лично видел, как эвакуатор, увозя машину, был вынужден сделать остановку, потому что авто начало сползать и чуть не рухнуло на дорогу.

Однако есть лайфхак, при котором эвакуации можно избежать. Оказывается, после того как приехал эвакуатор, у водителя еще есть шанс сократить стоимость штрафа и забрать машину прямо на месте. Если он водитель присутствует на месте событий и может устранить нарушение немедленно, то машину могут и не забрать.

Если же водителя на месте нет, то инспектор по парковке составляет акт осмотра и временного задержания транспортного средства. После этого эвакуатор отвозит автомобиль нарушителя на штрафплощадку.

В пресс-служба транспортного департамента КГГА объяснили, что загвоздка заключается в том, кто отвечает за сохранность автомобиля. Юридический механизм эвакуации устроен таким образом, что после погрузки и составления акта, ответственность за машину ложится на водителя эвакуатора. И передать ее он может только полицейским на штрафплощадке, но никак не водителю.

"Если составлен акт и машина была перемещена хоть на сантиметр, за нее уже отвечает водитель эвакуатора и вернуть ее владельцу он не может", — говорит пресс-секретарь Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская.

При этом она подмечает, что в случаях, когда водитель успел прибыть на место до составления акта и погрузки, он еще может избежать эвакуации на штрафплощадку. В таком случае ему придется оплатить только штраф за нарушение, а не услуги перевозки и хранения автомобиля.

Юристы утверждают, что "точкой невозврата" является именно составление акта. В 5-ом пункте постановления о порядке эвакуации расписана четкая последовательность действий парковочного инспектора: зафиксировать нарушение; вызвать эвакуатор; в присутствии водителя эвакуатора и понятых составить акт.

То есть, акт обязательно должен быть составлен до погрузки автомобиля на эвакуатор. С юридической точки зрения, именно составление акта перекладывает ответственность на водителя эвакуатора.

Если же владелец автомобиля застал свое транспортное средство уже погруженным, он имеет полное право незамедлительно потребовать копию акта. Если окажется, что машину погрузили до или во время его составления, эвакуацию можно будет оспорить в суде. Для этого нужно зафиксировать нарушение на фото, видео и по возможности привлечь свидетелей.

Также надо отметить, что без присутствия водителя забрать автомобиль могут только эвакуаторы тех компаний, которые составили договор с КГГА. Если водитель не успел перепарковаться до составления акта и погрузки автомобиля, ему стоит хотя бы убедиться, что машину забрала компания, которая связана с КГГА. Ведь если с машиной что-то случится в процессе транспортировки, найти виновных от сторонней компании и получить компенсацию будет очень проблематично.

И в Сети недавно появился простой способ защитить машину от эвакуации – причем сообщили о нем в КГГА. Водитель пошел по пути велосипедистов и приковал свою "ласточку" за колесо к столбу.

[ + – ] Фото: КГГА

Отметим, что комунальщики не стали эвакуировать авто, возможно причиной тому послужило то, что при повреждении имущества они обязаны будут возместить ущерб. При этом погрузить автомобиль на эвакуатор возможности нет, откручивать колесо или еще какую-либо деталь им тоже запрещено.