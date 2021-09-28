В Одесу вперше за два роки зайшов круїзний лайнер (відео)

На борту "Морської мрії" всього 57 пасажирів. Вони проведуть у місті приблизно добу.

Круїзний теплохід Sea Dream II ("Морська мрія") зайшов 28 вересня вдень в одеський порт і пришвартувався до 15-го причалу морвокзалу. Його зустрічали оркестром, повідомило видання "Думська".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Це перший круїзний лайнер, що зайшов в Одесу з 2019 року, після теплохода Amera.

Побудований в 1985 році (оновлений у 2002 році) п'ятипалубний Sea Dream II виглядає як величезна яхта. Його довжина 105 метрів, ширина 15 метрів, повна водотоннажність 4 330 тонн. Екіпаж 94 осіб, може взяти на борт до 112 пасажирів. Вважається круїзним лайнером преміум-класу. За свою історію він змінив кілька назв.

В Одесу на лайнері прибули 57 пасажирів. Усі вони, як і екіпаж, вакциновані.

Круїзна компанія Sea Dream Yacht Club, власником якої є норвежець Атле Брінестад, у своєму флоті має два однотипні судна: Sea Dream I і Sea Dream II. З травня по жовтень вони курсують в Середземному морі. На зиму йдуть в Карибське море. Зараз можна забронювати місце на круїзі з 20 по 27 листопада за ціною від 95,4 тис. грн (розміщення у двомісній каюті).

Sea Dream II зайшов в Одесу в межах круїзу, який розпочався 21 вересня в грецькому Піреї. Лайнер спочатку відвідав грецькі Скірос і Кавала, турецькі Бозджаада (Тенедос) і Гемлік. Пройшовши через Босфор, він зайшов у болгарський порт Бургас, румунський. Після Одеси вирушить в болгарську Варну закінчиться круїз у Стамбулі.

В Одесі лайнер пробуде трохи більше доби.

Для порівняння — у мережі можна знайти відео, на якому показано, як зустрічали в порту Одеси в 1962 році пасажирський пароплав "Адмірал Нахімов". 31 серпня 1986 року його зіткнувся з вантажним судном біля Новоросійська і затонув у 4 км від берега. Загинули 423 людини з 1234-х, які перебували на його борту.

Нагадаємо, що в останні роки в одеський порт частіше заходять іноземні військові кораблі, ніж пасажирські. Так, у червні його відвідували два натовські корабля з Британії і Нідерландів.