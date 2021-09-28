В Одессу впервые за два года зашел круизный лайнер (видео)

На борту "Морской мечты" всего 57 пассажиров. Они проведут в городе около суток.

Круизный теплоход Sea Dream II ("Морская мечта") зашел 28 сентября днем в одесский порт и пришвартовалось к 15-му причалу морвокзала. Его встречали оркестром, сообщило издание "Думская".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Это первый круизный лайнер, зашедший в Одессу с 2019 года, после теплохода Amera.

Построенный в 1985 году (обновлен в 2002 году) пятипалубный Sea Dream II выглядит как огромная яхта. Его длина 105 метров, ширина 15 метров, полное водоизмещение 4330 тонн. Экипаж 94 человека, может взять на борт до 112 пассажиров. Считается круизным лайнером премиум-класса. За свою историю он сменил несколько названий.

В Одессу на лайнере прибыли 57 пассажиров. Все они, как и экипаж, вакцинированы.

Круизная компания Sea Dream Yacht Club, владельцем которой является норвежец Атле Бринестад, в своем флоте имеет два однотипных судна: Sea Dream I и Sea Dream II. С мая по октябрь они курсируют в Средиземном море. На зиму уходят в Карибское море. Сейчас можно забронировать место на круизе с 20 по 27 ноября по цене от 95,4 тыс. грн (размещение в двухместной каюте).

Sea Dream II зашел в Одессу в рамках круиза, который начался 21 сентября в греческом Пирее. Лайнер сначала посетил греческие Скирос и Кавалу, турецкие Бозджааду (Тенедос) и Гемлик. Пройдя через Босфор, он зашел в болгарский порт Бургас, румынский. После Одессы отправится в болгарскую Варну закончится круиз в Стамбуле.

В Одессе лайнер пробудет немногим более суток.

Для сравнения – в Сети можно найти видео, на котором показано, как встречали в порту Одессы в 1962 году пассажирский пароход "Адмирал Нахимов". 31 августа 1986 года он столкнулся с грузовым судном возле Новороссийска и затонул в в 4 км от берега. Погибли 423 человека из 1234-х, находившихся на его борту.

Напомним, что в последние годы в одесский порт чаще заходят иностранные военные корабли, чем пассажирские. Так, в июне его посещали два натовских корабля из Британии и Нидерландов.