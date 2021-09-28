Поява сторінки батька Зеленського в Instagram виявилася "спецоперацією СБУ" (фото)

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Олександр Зеленський не створював акаунт в Instagram.

Створення Instagram-акаунту батька президента Володимира Зеленського було "спецоперацією СБУ". Про це повідомляє акаунт, який пише від імені Олександра Зеленського.

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Стверджується, що "спецоперація СБУ" проводилася спільно з Офісом президента і за підтримки глави держави Володимира Зеленського.

"Це була операція СБУ спільно з Офісом Президента України за підтримки Президента України Володимира Зеленського. А Анатолій Шарій незабаром обов'язково буде за ґратами! (Так само, як і кілька його прихильників)", — йдеться в публікації.

[ + – ] Олександр Зеленський в Instagram

Уже в іншій публікації повідомляється, що батько Володимира Зеленського планує писати заяву в правоохоронні органи на блогера Анатолія Шарія.

Акаунт наводить "пряму мову" батька президента, який стверджує, що вирішив написати заяву на Анатолія Шарія після всіх "обзивань і публікацій у соцмережах".

[ + – ] Сторінка Олександра Зеленського

"Я шокований від Анатолія. Я, звичайно, знав, що він з "привітом", але не настільки ж. Після побаченої мною його реакції, усіх цих обзивань, публікацій у соцмережах, я просто не можу залишити всю цю справу ось так і сьогодні/завтра сходжу, напишу на нього заяву. Аж дуже боляче стало", — цитує акаунт Олександра Зеленського.

[ + – ] Олександр Зеленський про Анатолія Шарія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію, що батько президента Олександр Зеленський не створював акаунт в Instagram. Нардеп назвав сторінку "батька президента" фейковою і підкреслив, що глава держави Володимир Зеленський ніяк не реагував на появу акаунту "Олександра Зеленського" в соцмережах.

Олександр Зеленський в Instagram — передісторія

Кілька днів тому ЗМІ звернули увагу на сторінку нібито батька президента Володимира Зеленського. Перша публікація в акаунті була опублікована ще у квітні.

[ + – ] Батьки Володимира Зеленського

У вересні в Instagram-акаунті "Олександра Зеленського" з'явилася друга публікація із серією архівних фотографій з такими словами: "У мене є дах над головою в моєму рідному місті. Є дружина, яку я дуже люблю. Син, який досягнув успіху у своєму житті. Є онуки, у яких ще все попереду. Що ще потрібно для щастя?".

[ + – ] Римма і Олександр Зеленський

У третій і четвертій публікаціях говорилося про критику на адресу президента Володимира Зеленського, і автор постів порадив критикам глави держави "не дзявкати в інтернеті".

[ + – ] Олександр і Римма Зеленські на святкуванні Дня Незалежності

Наступна публікація була присвячена блогеру Анатолію Шарію. Автор поста поскаржився на критику на адресу Володимира та Олександра Зеленських і заявив, що Анатолій Шарій "повинен сидіти у в'язниці".

"Крім своїх колишніх злочинів, його треба перевірити і на причетність до обстрілу машини Сергія Шефіра. І зрештою подати запит до влади тієї країни, у якій він наразі перебуває, на екстрадицію Шарія на Батьківщину", — говорилося в публікації, присвяченій Анатолію Шарію.

[ + – ] Публікація "Зеленського" про Анатолія Шарія

Кілька днів тому батько Володимира Зеленського спростував інформацію про те, що в нього є акаунт в Instagram.

"У мене немає ніякого акаунту, це хтось фігню туди пустив. Я не знаю, про що ви взагалі говорите. Я просто не знаю, про що мова", — заявив Олександр Зеленський у коментарі журналістам.