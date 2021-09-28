Появление страницы отца Зеленского в Instagram якобы оказалось "спецоперацией СБУ" (фото)

В то же время автор страницы утверждает, что отец Зеленского намерен писать заявление на Анатолия Шария.

Создание Instagram-аккаунта отца президента Владимира Зеленского было "спецоперацией СБУ". Об этом сообщает аккаунт, который пишет от имени Александра Зеленского.

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Утверждается, что "спецоперация СБУ" проводилась совместно с Офисом президента и при поддержке главы государства Владимира Зеленского.

"Это была операция СБУ совместно с Офисом Президента Украины при поддержке Президента Украины Владимира Зеленского. А Анатолий Шарий скоро обязательно окажется за решеткой! (Так же, как и несколько его сторонников)", — говорится в публикации.

[ + – ] Александр Зеленский в Instagram

Уже в другой публикации сообщается, что отец Владимира Зеленского планирует писать заявление в правоохранительные органы на блогера Анатолия Шария.

Аккаунт приводит "прямую речь" отца президента, который утверждает, что решил написать заявление на Анатолия Шария после всех "обзывок и публикаций в соцсетях".

[ + – ] Страница Александра Зеленского

"Я в полнейшем шоке от Анатолия. Я, конечно, знал, что он с "приветом", но не настолько же. После увиденной мною его реакции, всех этих обзывок, публикаций в соцсетях, я просто не могу оставить все это дело вот так и сегодня/завтра завтра схожу, напишу на него заявление. Очень уж больно стало", — цитирует аккаунт Александра Зеленского.

[ + – ] Александр Зеленский про Анатолия Шария

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию, что отец президента Александр Зеленский не создавал аккаунт в Instagram. Нардеп назвал страницу "отца президента" фейковой и подчеркнул, что глава государства Владимир Зеленский никак не реагировал на появление аккаунта "Александра Зеленского" в соцсетях.

Александр Зеленский в Instagram — предыстория

Несколько дней назад СМИ обратили внимание на страницу якобы отца президента Владимира Зеленского. Первая публикация в аккаунте была опубликована еще в апреле.

[ + – ] Родители Александра Зеленского

В сентябре в Instagram-аккаунте "Александра Зеленского" появилась вторая публикация с серией архивных фотографий со следующими словами: "У меня есть крыша над головой в моем родном городе. Есть супруга, которую я очень люблю. Сын, который добился успеха в своей жизни. Есть внуки, у которых еще все впереди. Что еще нужно для счастья?".

[ + – ] Римма и Александр Зеленские

В третьей и четвертой публикациях говорилось о критике в адрес президента Владимира Зеленского, и автор постов посоветовал критикам главы государства "не тявкать в интернете".

[ + – ] Александр и Римма Зеленские на праздновании Дня Независимости

Следующая публикация была посвящена блогеру Анатолию Шарию. Автор поста пожаловался на критику в адрес Владимира и Александра Зеленских и заявил, что Анатолий Шарий "должен сидеть в тюрьме"..

"Помимо своих былых преступлений, его надо проверить и на причастность к обстрелу машины Сережи Шефира. И в конечном итоге подать запрос к властям той страны, в которой он сейчас находится, на экстрадицию Шария на Родину", — говорилось в публикации, посвященной Анатолию Шарию.

[ + – ] Публикация "Зеленского" про Анатолия Шария

Несколько дней назад отец Владимира Зеленского опроверг информацию о том, что у него есть аккаунт в Instagram.

"У меня нет никакого аккаунта, это кто-то фигню туда пустил. Я не знаю, о чем вы вообще говорите. Я просто не знаю, о чем речь", – заявил Александр Зеленский в комментарии журналистам.