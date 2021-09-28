У КМДА відхрестилися від установки пам'ятника Багазію, який керував Києвом за нацистів

Після того, як Фокус опублікував новину про майбутню установку пам'ятного каменю, з анонсу, присвяченого цій пресконференції, прибрали ім'я Віталія Кличка.

На розгляд комісії з питань встановлення пам'ятних знаків Київської міської державної адміністрації (КМДА) не надходило пропозицій про встановлення в столиці пам'ятного каменя діячеві Організації українських націоналістів (ОУН) і бургомістра міста в період з 1941 по 1942 рік Володимиру Багазію. Про це Фокусу повідомили в Управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА.

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Пам'ятний камінь, за даними проєкту "Один камінь, одне життя — 80 каменів спотикання для Києва" (реалізується Українським центром вивчення історії Голокосту за ініціативою Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Києві за підтримки КМДА), повинен бути встановлений за адресою вулиця Братська, 12 на честь 80-ї річниці Бабиного Яру.

Фокус раніше писав про те, що, відповідно до книги ексглави КМДА Івана Салія "Обличчя столиці в долях її керівників", у грудні 1941 року бургомістр Багазій звернувся до киян і заявив, що "переможна німецька армія звільнила Україну від ж * до-більшовицького панування".

Серед іншого, якщо вірити інформації з книги, Багазій просив жителів міста допомагати німецьким солдатам, збираючи їм теплий одяг, щоб ті могли далі вести бої з радянською армією.

Фото: Фокус

Фото: Фокус

У відповіді на запит до КМДА також заявили, що участь Віталія Кличка на пресконференції в офісі видання "Укрінформ", де повинна обговорюватися установка перших пам'ятних каменів у межах вищезгаданого проєкту, що не анонсувалася офіційно. Примітно, що ще напередодні на сторінці анонсу на сайті "Укрінформу" прізвище Кличка було вказане, про що свідчить копія в кеші пошукової системи Google. Тепер замість градоначальника там згадується його заступник Валентин Мондриївський.

[ + – ] Первісна версія анонсу з прізвищем Кличка Фото: Фокус

[ + – ] Нинішня сторінка анонсу з прізвищем Мондриївського Фото: Фокус

У запиті ми поцікавилися в КМДА про ставлення чинної міської влади до Володимира Багазія як до історичної постаті, проте це питання чиновники проігнорували.

Раніше почесний консул Держави Ізраїль у західному регіоні України Олег Вишняков написав для Фокуса колонку про шість місць масових розстрілів євреїв в Україні.

Нагадаємо, що щорічно 12 квітня ізраїльтяни віддають данину пам'яті жертвам Голокосту. За традицією, у цей день з першими звуками сирени в країні на дві хвилини зупиняється весь рух.