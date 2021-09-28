В КГГА открестились от установки памятника Багазию, руководившему Киевом при нацистах

После того, как Фокус опубликовал новость о грядущей установке памятного камня, из анонса посвященной этому пресс-конференции убрали имя Виталия Кличко.

На рассмотрение комиссии по вопросам установки памятных знаков Киевской городской государственной администрации (КГГА) не поступало предложений об установке в столице памятного камня деятелю Организации украинских националистов (ОУН) и бургомистру города в период с 1941 по 1942 год Владимиру Багазию. Об этом Фокусу сообщили в Управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации горгносадминистрации.

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Памятный камень, по данным проекта "Один камень, одна жизнь — 80 камней преткновения для Киева" (реализуется Украинским центром изучения истории Холокоста по инициативе Посольства Федеративной Республики Германии в Киеве при поддержке КГГА), должен быть установлен по адресу улица Братская, 12 в честь 80-й годовщины Бабьего Яра.

Фокус ранее писал о том, что, согласно книге экс-главы КГГА Ивана Салия "Лицо столицы в судьбах ее руководителей", в декабре 1941 года бургомистр Багазий обратился к киевлянам и заявил, что "победоносная немецкая армия освободила Украину от ж*до-большевистского господства".

Среди прочего, если верить информации из книги, Багазий просил жителей города помогать немецким солдатам, собирая им теплую одежду, чтобы те могли далее вести бои с советской армией.

Фото: Фокус

Фото: Фокус

В ответе на запрос в КГГА также заявили, что участие Виталия Кличко на пресс-конференции в офисе издания "Укринформ", где должна обсуждаться установка первых памятных камней в рамках вышеупомянутого проекта, не анонсировалось официально. Примечательно, что еще накануне на странице анонса на сайте "Укринформа" фамилия Кличко была указана, о чем свидетельствует копия в кэше поисковой системы Google. Теперь вместо градоначальника там упоминается его заместитель Валентин Мондриевский.

[ + – ] Первоначальная версия анонса с фамилией Кличко Фото: Фокус

[ + – ] Нынешняя страница анонса с фамилией Мондриевского Фото: Фокус

В запросе мы поинтересовались у КГГА об отношении действующей городской власти к Владимиру Багазию как к исторической фигуре, однако этот вопрос чиновники проигнорировали.

Ранее почетный консул Государства Израиль в западном регионе Украины Олег Вишняков написал для Фокуса колонку о шести местах массовых расстрелов евреев в Украине.

Напомним, что ежегодно 12 апреля израильтяне отдают дань памяти жертвам Холокоста. По традиции, в этот день с первыми звуками сирены в стране на две минуты останавливается все движение.