Фальшивий дует: у Києві затримали двох ділків з фальшивою валютою на суму $229 тисяч

Двох чоловіків підозрюють у закупівлі за кордоном підроблених купюр доларів і євро та їхньому продажу в Україні.

Співробітники правоохоронних органів Києва викрили двох шахраїв, які збували великі суми фальшивої валюти. При затриманні в них було виявлено 229 тис. доларів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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У повідомленні говориться, що зловмисниками виявилися 42-річний уродженець Луганщини та 34-річний житель Львівської області. Вони налагодили закупівлі з-за кордону підроблених доларів США і євро та продавали фальшиві купюри на території України.

"Ми з'ясували, що фігуранти через інтернет познайомилися з чоловіком і запропонували йому обміняти іноземну валюту. Правопорушників затримали після проведення і документування контрольних закупівель і при спробі збуту партії фальшивої валюти на суму 229 000 доларів США. Вилучені купюри направлені на проведення відповідної експертизи", — розповів начальник відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов.

Наразі напарникам повідомлено про підозру згідно з ч.2, 3 ст.199 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти). Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в лютому цього року СБУ затримала в Київській області організаторів та учасників міжнародного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом фальшивих доларів. Під час обшуків виявили 25 тис. доларів США.

У Києві затримали групу осіб, які підозрювалися у виготовленні, зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти. Під час обшуків вилучено купюр на 998 тис. євро.