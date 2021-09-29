Фальшивый дуэт: В Киеве задержали двух дельцов с фальшивой валютой на сумму $229 тысяч

Двух мужчин подозревают в закупке за границей поддельных купюр долларов и евро и их продаже в Украине.

Сотрудники правоохранительных органов Киева разоблачили двух мошенников, которые сбывали крупные сумы фальшивой валюты. При задержании у них было обнаружено 229 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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В сообщении говорится, что злоумышленниками оказались 42-летний уроженец Луганщины и 34-летний житель Львовской области. Они наладили закупки из-за рубежа поддельных долларов США и евро и продавали фальшивые купюры на территории Украины.

"Мы выяснили, что фигуранты через Интернет познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту. Правонарушителей задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты на сумму 229 000 долларов США. Изъятые купюры направлены на проведение соответствующей экспертизы",- рассказал начальник отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Сейчас напарникам сообщено о подозрении согласно ч.2, 3 ст.199 Уголовного кодекса Украины (хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты). Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в феврале этого года СБУ задержала в Киевской области организаторов и участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых долларов. Во время обысков обнаружили 25 тыс. долларов США.

В Киеве задержали группу лиц, которые подозревались в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты. Во время обысков изъято купюр на 998 тыс. евро.