РФ розшукує підозрювану в шахрайстві ексчиновницю: вона може бути Україні (відео)

Колишню заступницю міністра освіти Марині Раковій звинувачують у шахрайстві з держконтрактами у сфері освіти на суму понад 150 мільйонів рублів, укладеними у 2019 році.

Колишня заступниця міністра освіти РФ Марина Ракова була оголошена у федеральний розшук. Як повідомляє ТАСС з посиланням на правоохоронців, вона могла виїхати на територію України.

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Журналісти наводять слова офіційного представника міністра внутрішніх справ Росії Ірини Вовк: "Слідчим прийнято рішення про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159 КК РФ "Шахрайство", колишньої заступниці міністра освіти РФ Марини Ракової. У зв'язку з тим, що вона сховалася від слідства, щодо неї винесено постанову про оголошення в розшук".

Більше того, зараз розглядають питання про оголошення Ракової в міжнародний розшук, слідчі домагатимуться її міжнародного арешту.

До цього Тверський суд Москви відправив до слідчого ізолятора двох підозрюваних у шахрайстві у тій самій справі, що й Ракова, — генерального директора ФДАЗ "Фонд нових форм розвитку освіти" Максима Інкіна та його ексзаступника Євгена Зака. Крім цього, під арешт відправлена юридична консультантка Христина Крючкова.

У чому підозрюють Марину Ракову

У 2019 на той момент заступниця міністра освіти РФ Марина Ракова домоглася виділення ФДАЗ "Фонд нових форм розвитку освіти" (незадовго до цього вона була його гендиректоркою) бюджетних коштів у сумі понад 150 мільйонів рублів. На той момент директором цього фонду вже був Максим Інкін, він же працює керівним директором дивізіону ПАТ "Сбербанк", Євген Зак — керівний директор столичного дивізіону "Цифрові платформи освіти" ПАТ "Сбербанк". За версією слідства, ІнкІн і двоє його поплічників викрали 50 мільйонів рублів, які були виділені для ФДАЗ "Фонд нових форм розвитку освіти".

У межах справи в Ракової пройшли обшуки, проте правоохоронці вирішили її не затримувати та не висувати їй звинувачень.

Посаду заступниці глави Міністерства освіти Ракова займала з жовтня 2018 року по березень 2020 року, коли вона пішла з цієї посади за власним бажанням.Тогда ж глава "Ощадбанку" Герман Греф повідомив про її призначення віцепрезиденткою кредитної організації, де вона займається роботою дивізіону "Цифрові освітні платформи ".

Фокус раніше писав про те, що в Росії на головного редактора The Insider Романа Доброхотова завели кримінальну справу, оголосивши його самого в розшук. При цьому ФСБ провела обшуки у квартирах, де живуть його дружина з дітьми, а також батьки.

Нагадаємо, що Роман Доброхотов опублікував на Фокусі кілька статей, серед яких його роздуми про взаємини Путіна та Навального і про обмеження свободи слова в Росії.