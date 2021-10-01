РФ разыскивает подозреваемую в мошенничестве экс-чиновницу: она может быть в Украине (видео)

Бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году.

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей, она могла выехать на территорию Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Журналисты приводят слова официального представителя министра внутренних дел России Ирины Волк: "Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой. В связи с тем, что она скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск".

Более того, сейчас рассматривается вопрос об объявлении Раковой в международный розыск, следователи будут добиваться ее международного ареста.

До этого Тверской суд Москвы отправил в следственный изолятор двух подозреваемых в мошенничестве по тому же делу, что и Ракова, — генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина и его экс-заместителя Евгения Зака. Помимо этого, под арест отправлена юридический консультант Кристина Крючкова.

В чем подозревают Марину Ракову

В 2019 году на тот момент заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" (незадолго до этого она была его гендиректором) бюджетных средств в сумме более 150 миллионов рублей. На тот момент директором этого фонда уже был Максим Инкин, он же работает управляющим директором дивизиона ПАО "Сбербанк", Евгений Зак — управляющий директор столичного дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк". По версии следствия, Инкин и двое его подельников похитили 50 миллионов рублей, которые были выделены для ФГАУ "Фонд новых форм развития образования".

В рамках дела у Раковой прошли обыски, однако правоохранители решили ее не задерживать и не выдвигать ей обвинений.

Пост заместителя главы Министерства просвещения Ракова занимала с октября 2018 года по март 2020 года, когда она ушла с этой должности по собственному желанию.Тогда же глава "Сбербанка" Герман Греф сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".

Фокус ранее писал о том, что в России на главного редактора The Insider Романа Доброхотова завели уголовное дело, объявив его самого в розыск. При этом ФСБ провело обыски в квартирах, где живут его жена с детьми, а также родители.

Напомним, что Роман Доброхотов опубликовал на Фокусе несколько статей, среди которых его размышления о взаимоотношениях Путина и Навального, и об ограничениях свободы слова в России.