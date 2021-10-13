У Харкові водій автобуса "взяв у полон" копа, який звинуватив його в порушенні карантину (відео)

Пасажири маршрутки заступилися за водія і просили поліцейського не відволікати його розмовами.

У харківській маршрутці №1182, яка слідувала з с. Високий у мікрорайон Холодна Гора виник скандал між водієм автобуса та поліцейським. Співробітник поліції намагався зупинити автобус і висадити пасажирів, які стоять через порушення карантинних норм, однак, водій зачинив двері автобуса і поїхав разом з копом. Про це повідомляє харківський Telegram-канал.

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[ + – ] Відео скандалу в харківському автобусі

Протягом усієї поїздки пасажири автобуса були свідками словесної перепалки розгніваного водія і поліцейського, який викликав на підмогу своїх колег.

Правоохоронець намагався пояснити, у чому було порушення з боку водія, а водій у відповідь сказав, що в нього є відповідальність перед пасажирами і він зобов'язаний їх довезти в призначене місце. Пасажири також втрутилися в діалог і попросили поліцейського не відволікати водія розмовами під час водіння.

Поліцейський вказав пасажирам на постанову уряду про норми карантину, але у відповідь почув від громадян обурені репліки.

"Зараз водії звільняться і нас возити ніхто не буде. Нам пішки ходити?", — запитували пасажири автобуса. На що поліцейський відповів, що ці питання він не вирішує.

У підсумку, автобус доїхав до кінцевої біля станції метро "Холодна гора", де біля терміналу на нього вже чекав поліцейський патруль.

Реакції на інцидент з боку правоохоронних органів поки немає.

Нагадаємо, що в Києві інспектори Комунальної служби перевезень проводять перевірки в громадському транспорті столиці на предмет порушень. Інспектори перевірятимуть якість надання послуг з перевезення п'ять днів на тиждень.

У Києві 20 квітня співробітники поліції побилися з водієм маршрутки, який нібито порушив правила карантину. Маршрутник був затриманий силами трьох правоохоронців, він отримав легкі тілесні ушкодження і потребував медичної допомоги.