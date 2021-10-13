В Харькове водитель автобуса "взял в плен" копа, который обвинил его в нарушении карантина (видео)

Пассажиры маршрутки заступились за водителя и просили полицейского не отвлекать его разговорами.

В харьковской маршрутке №1182, которая следовала из с. Высокий в микрорайон Холодная Гора возник скандал между водителем автобуса и полицейским. Сотрудник полиции пытался остановить автобус и высадить стоящих пассажиров из-за нарушения карантинных норм, однако водитель закрыл дверь автобуса и уехал вместе с копом. Об этом сообщает харьковский Telegram-канал.

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[ + – ] Видео скандала в харьковском автобусе

На протяжении всей поездки пассажиры автобуса были свидетелями словесной перепалки разгневанного водителя и полицейского, который вызвал на подмогу своих коллег.

Правоохранитель пытался объяснить, в чем было нарушение со стороны водителя, а водитель в ответ сказал, что у него есть ответственность перед пассажирами и он обязан их довезти в назначенное место. Пассажиры также вмешались в диалог и попросили полицейского не отвлекать водителя разговорами во время вождения.

Полицейский указал пассажирам на постановление правительства о нормах карантина, но в ответ услышал от граждан возмущенные реплики.

"Сейчас водители уволятся и нас возить никто не будет. Нам пешком ходить?", — спрашивали пассажиры автобуса. На что полицейский ответил, что эти вопросы он не решает.

В итоге, автобус доехал до конечной возле станции метро "Холодная гора", где возле терминала его уже ожидал полицейский патруль.

Реакции на инцидент со стороны правоохранительных органов пока нет.

Напомним, что в Киеве инспекторы Коммунальной службы перевозок проводят проверки в общественном транспорте столицы на предмет нарушений. Инспекторы будут проверять качество предоставления услуг по перевозке пять дней в неделю.

В Киеве 20 апреля сотрудники полиции подрались с водителем маршрутки, который якобы нарушил правила карантина. Маршрутчик был задержан силами трех правоохранителей, он получил легкие телесные повреждения и нуждался в медицинской помощи.