Новые правила работы маршруток: в Киеве нашли первых нарушителей (видео)

В ходе рейда инспекторы обнаружили маршрутку, у водителя которой не было при себе ни регистрационного номера, ни прав, ни даже документов на транспорт. А пассажиры другого микроавтобуса устроили скандал, что проверяющие задерживают отправление.

В Киеве инспекторы Коммунальной службы перевозок проводят проверки в общественном транспорте столицы на предмет нарушений. В случае, если перевозчика дважды поймают на нарушении, ему грозит лишение лицензии. Об этом сообщает издание "Сегодня".

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Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов, присутствующий при рейде, признал, что по улицам столицы ездит общественный транспорт, который "не соответствует идеологии" города.

"Мы признаем, что на наших улицах еще очень много маршруток, еще много транспорта, который по сути – ржавые корыта, от которых нужно избавиться быстрее и быстрее их заменить", – сказал чиновник.

В связи с этим инспекторы будут проверять качество предоставления услуг по перевозке пять дней в неделю, а иногда и по выходным, утверждает издание.

[ + – ] Проверка в столичной маршрутке

По словам журналистов, сегодня, при первой же проверке, были выявлены нарушения: у водителя маршрутки при себе не было ни регистрационного номера, ни прав, ни документов на автобус. Пассажиры были вынуждены пересесть в другой транспорт, так как работа этого попала под запрет.

[ + – ] Проверка в столичной маршрутке

В следующей маршрутке проверяющие выявили аналогичное нарушение. При этом пассажиры были возмущены тем, что им приходится ждать отправления автобуса. Журналисты сообщили, что люди устроили скандал и инспекторам пришлось отпустить маршрутку.

Как правило, проверки производятся на конечных остановках, однако маршрут №150 проверяли на середине маршрута, что спровоцировало недовольство у пассажиров.

Что за новые правила маршрутных перевозок?

Отметим, что в июле этого года столичные власти подписали с перевозчиками договоры со следующими условиями:

Температура в салоне должна быть не более 22 градусов летом и не менее 15 градусов зимой.

Запрещается музыка в маршрутке, а также плакаты, компакт-диски и игрушки в салоне.

Каждый автобус должен быть оборудован минимум 5-ю кнопками остановки по требованию.

За кабиной должен висеть плакат с информацией о перевозчике, фотографией водителя и данными о нем, способах обратной связи для пассажиров, а также данными о правах и обязанностях водителя и пассажиров.

Водители должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж об особенностях посадки/высадки пассажиров с инвалидностью.

Водителям под угрозой одностороннего расторжения договоров категорически запрещается курить в салоне автобуса.

Предоставление услуги водителями и кондукторами должно осуществляться на государственном языке.

При невыполнении этих условий, а также отсутствии документов, дающих право управлять транспортом, инспекторы выносят предупреждение. Если нарушения выявлены во второй раз, тогда перевозчик будет лишен лицензии и не сможет обслуживать пассажиров.

Напомним, еще в 2016 году мэр столицы Виталий Кличко обещал, что "через несколько лет" город откажется от маршруток в пользу современных просторных автобусов. В апреле этого года глава города заявил, что Киев "выдавит" маршрутки через 2-3 года. Фокус ранее разбирался, почему город не может избавиться от частных перевозчиков.

Также мы показывали, как у одной из киевских маршруток прямо на ходу отпало колесо.