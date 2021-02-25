В Киеве у маршрутки с пассажирами на ходу отпало колесо (фото)
Произошло это на столичном проспекте Гагарина
В четверг, 25 февраля, в Киеве у маршрутки во время движения отвалилось заднее колесо.
Происшествие случилось на проспекте Гагарина, сообщает в Facebook сообщество Киев Оперативный, ссылаясь на очевидцев ДТП.
Известно о том, что колесо отлетело у автобуса 529-го маршрута. Как утверждают очевидцы, на момент происшествия в салоне маршрутки находились пассажиры. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Напомним, в октябре прошлого года в Киеве во время движения загорелась маршрутка с пассажирами.
Также мы сообщали, что в Киеве возле станции метро "Академгородок" дотла сгорела маршрутка.
А в декабре 2020 года маршрутка устроила дрифт на заледенелой парковке.
Фокус писал о том, что за проезд в маршрутках Киевской области теперь требуют на 2-5 гривен больше в зависимости от маршрута.