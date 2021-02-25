У Києві в маршрутки з пасажирами на ходу відпало колесо (фото)

Сталося це на столичному проспекті Гагаріна

У четвер, 25 лютого, у Києві в маршрутки під час руху відвалилося заднє колесо.

Подія трапилася на проспекті Гагаріна, повідомляє у Facebook спільнота Київ Оперативний, посилаючись на очевидців ДТП.

Відомо про те, що колесо відлетіло в автобуса 529-го маршруту. Як стверджують очевидці, на момент події в салоні маршрутки перебували пасажири. Інформації про постраждалих наразі немає.

[ + – ] Подія з київської маршруткою

Нагадаємо: у жовтні минулого року в Києві під час руху загорілася маршрутка з пасажирами.

Також ми повідомляли, що в Києві біля станції метро "Академмістечко" дотла згоріла маршрутка.

А в грудні 2020 року маршрутка влаштувала дрифт на заледенілому паркуванні.

Фокус писав про те, що за проїзд у маршрутках Київської області тепер вимагають на 2-5 гривень більше залежно від маршруту.