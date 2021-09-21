Нові правила роботи маршруток: у Києві знайшли перших порушників (відео)

В ході рейду інспектори виявили маршрутку, у водія якої не було при собі ні реєстраційного номера, ні прав, ні навіть документів на транспорт. А пасажири іншого мікроавтобуса влаштували скандал, що перевіряючі затримують відправлення.

У Києві інспектори Комунальної служби перевезень проводять перевірки в громадському транспорті столиці на предмет порушень. У разі, якщо перевізника двічі зловлять на порушенні, йому загрожує позбавлення ліцензії. Про це повідомляє видання "Сегодня".

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Заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов, присутній на рейді, визнав, що по вулицях столиці їздить громадський транспорт, який "не відповідає ідеології" міста.

"Ми визнаємо, що на наших вулицях ще дуже багато маршруток, ще багато транспорту, який по суті — іржаві корита, від яких потрібно позбутися швидше, і швидше їх замінити", — сказав чиновник.

У зв'язку з цим інспектори перевірятимуть якість надання послуг із перевезення п'ять днів на тиждень, а іноді і вихідними, стверджує видання.

[ + – ] Перевірка в столичній маршрутці

За словами журналістів, сьогодні, при першій же перевірці, були виявлені порушення: у водія маршрутки при собі не було ні реєстраційного номера, ні прав, ні документів на автобус. Пасажири були змушені пересісти в інший транспорт, оскільки робота цього потрапила під заборону.

[ + – ] Перевірка в столичній маршрутці

У наступній маршрутці перевіряючі виявили аналогічне порушення. При цьому пасажири були обурені тим, що їм доводиться чекати відправлення автобуса. Журналісти повідомили, що люди влаштували скандал, і інспекторам довелося відпустити маршрутку.

Як правило, перевірки проводяться на кінцевих зупинках, проте маршрут №150 перевіряли на середині маршруту, що спровокувало невдоволення в пасажирів.

Що за нові правила маршрутних перевезень?

Відзначимо, що в липні цього року столична влада підписала з перевізниками договори з наступними умовами:

Температура в салоні повинна бути не більше 22 градусів влітку і не менше 15 градусів взимку.

Забороняється музика в маршрутці, а також плакати, компакт-диски та іграшки в салоні.

Кожен автобус повинен бути обладнаний мінімум 5-а кнопками зупинки на вимогу.

За кабіною повинен висіти плакат з інформацією про перевізника, фотографією водія і даними про нього, способами зворотного зв'язку для пасажирів, а також даними про права та обов'язки водія та пасажирів.

Водії повинні бути одягнені в типову уніформу, кожен ііз них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж про особливості посадки/висадки пасажирів з інвалідністю.

Водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється палити в салоні автобуса.

Надання послуги водіями та кондукторами має здійснюватися державною мовою.

При невиконанні цих умов, а також відсутності документів, що дають право керувати транспортом, інспектори виносять попередження. Якщо порушення виявлено вдруге, тоді перевізник буде позбавлений ліцензії і не зможе обслуговувати пасажирів.

Нагадаємо, ще в 2016 році мер столиці Віталій Кличко обіцяв, що "через кілька років" місто відмовиться від маршруток на користь сучасних просторих автобусів. У квітні цього року глава міста заявив, що Київ "видавить" маршрутки через 2-3 роки. Фокус раніше розбирався, чому місто не може позбутися від приватних перевізників.

Також ми показували, як у однієї з київських маршруток прямо на ходу відпало колесо.