Київські перевізники просять підняти вартість проїзду до 20 гривень: у КМДА дали відповідь
Подорожчання проїзду варто очікувати на початку 2022 року, повідомив заступник голови КМДА.
Столичні перевізники закликають місцеву владу підняти вартість проїзду більш, ніж до 20 гривень. У КМДА повідомили, що сума буде підвищуватися, проте не на стільки. Про це повідомив "Сегодня" перший заступник голови Київміськадміністрації Микола Поворозник.
"Перевізники просять збільшити вартість проїзду більш ніж на 20 гривень. Але такої вартості однозначно не буде. Ми в будь-якому випадку будемо вивчати їхні розрахунки", — сказав чиновник.
Питання підняття ціни на проїзд у Києві тісно пов'язане з тим, що жителям столиці не стали підвищувати тариф на опалення, сказав Поворозник.
"Відбулася фінансова накладка з вартістю опалення. Не піднімаючи вартості опалення для киян, ми будемо змушені дотувати теплоенергетичний комплекс міста. А це означає, що іншого виходу, як перегляд тарифів на проїзд у міському транспорті, у нас просто немає", — заявив представник місцевої влади.
За його словами, поступового підняття вартості проїзду не буде, тому що з економічної точки зору це накладає на міський бюджет додаткові витрати. Також, як з'ясувалося, нова вартість проїзду в метрополітені та наземному транспорті істотно відрізнятися не буде.
"Єдине, що у нас вибивається із загального рівня — це вартість проїзду в міській електричці. Собівартість проїзду для одного пасажира становить понад 71 гривню, а сьогодні пасажири катаються в електричці, купуючи квитки від 6,21 гривень", — сказав чиновник.
Він також зазначив, що всі наявні на сьогодні пільги на проїзд збережуться, "хоча це й додаткові витрати з бюджету". При цьому діятиме гнучка система проїзних, що дозволить людям економити.
"Можу сказати, що проїзд за проїзним буде дешевшим, ніж одноразова поїздка в транспорті", — підкреслив чиновник КМДА.
Фокус раніше писав, що Київ із 14 липня повністю відмовився від паперових квитків у транспорті. Тепер діють тільки QR-квитки.