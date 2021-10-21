Київські перевізники просять підняти вартість проїзду до 20 гривень: у КМДА дали відповідь

Подорожчання проїзду варто очікувати на початку 2022 року, повідомив заступник голови КМДА.

Столичні перевізники закликають місцеву владу підняти вартість проїзду більш, ніж до 20 гривень. У КМДА повідомили, що сума буде підвищуватися, проте не на стільки. Про це повідомив "Сегодня" перший заступник голови Київміськадміністрації Микола Поворозник.

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"Перевізники просять збільшити вартість проїзду більш ніж на 20 гривень. Але такої вартості однозначно не буде. Ми в будь-якому випадку будемо вивчати їхні розрахунки", — сказав чиновник.

Питання підняття ціни на проїзд у Києві тісно пов'язане з тим, що жителям столиці не стали підвищувати тариф на опалення, сказав Поворозник.

"Відбулася фінансова накладка з вартістю опалення. Не піднімаючи вартості опалення для киян, ми будемо змушені дотувати теплоенергетичний комплекс міста. А це означає, що іншого виходу, як перегляд тарифів на проїзд у міському транспорті, у нас просто немає", — заявив представник місцевої влади.

[ + – ] Ціни на проїзд стануть вищими Фото: 112 Україна

За його словами, поступового підняття вартості проїзду не буде, тому що з економічної точки зору це накладає на міський бюджет додаткові витрати. Також, як з'ясувалося, нова вартість проїзду в метрополітені та наземному транспорті істотно відрізнятися не буде.

"Єдине, що у нас вибивається із загального рівня — це вартість проїзду в міській електричці. Собівартість проїзду для одного пасажира становить понад 71 гривню, а сьогодні пасажири катаються в електричці, купуючи квитки від 6,21 гривень", — сказав чиновник.

Він також зазначив, що всі наявні на сьогодні пільги на проїзд збережуться, "хоча це й додаткові витрати з бюджету". При цьому діятиме гнучка система проїзних, що дозволить людям економити.

"Можу сказати, що проїзд за проїзним буде дешевшим, ніж одноразова поїздка в транспорті", — підкреслив чиновник КМДА.

Фокус раніше писав, що Київ із 14 липня повністю відмовився від паперових квитків у транспорті. Тепер діють тільки QR-квитки.