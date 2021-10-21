Киевские перевозчики просят поднять стоимость проезда до 20 гривен: в КГГА дали ответ
Подорожания проезда стоит ожидать в начале 2022 года, сообщил замглавы КГГА.
Столичные перевозчики призывают местную власть поднять стоимость проезда более, чем до 20 гривен. В КГГА сообщили, что сумма будет повышаться, однако не на столько. Об этом сообщил "Сегодня" первый замглавы киевгорадминистрации Николай Поворозник.
"Перевозчики просят увеличить стоимость проезда более чем на 20 гривен. Но такой стоимости однозначно не будет. Мы в любом случае будем изучать их расчеты", — сказал чиновник.
Вопрос поднятия цены на проезд в Киеве тесно связан с тем, что жителям столицы не стали повышать тариф на отопление, сказал Поворозник.
"Произошла финансовая накладка со стоимостью отопления. Не поднимая стоимости отопления для киевлян, мы будем вынуждены дотировать теплоэнергетический комплекс города. А это значит, что другого выхода, как пересмотр тарифов на проезд в городском транспорте, у нас просто нет", — заявил представитель местной власти.
По его словам, постепенного поднятия стоимости проезда не будет, потому что с экономической точки зрения это накладывает на городской бюджет дополнительные расходы. Также, как выяснилось, новая стоимость проезда в метрополитене и наземном транспорте существенно отличаться не будет.
"Единственное, что у нас выбивается из общего уровня – это стоимость проезда в городской электричке. Себестоимость проезда для одного пассажира составляет более 71 гривны, а сегодня пассажиры катаются в электричке, покупая билеты от 6,21 гривен", — сказал чиновник.
Он также отметил, что все существующие на сегодня льготы на проезд сохранятся, "хотя это и дополнительные расходы з бюджета". При этом будет действовать гибкая система проездных, что позволит людям экономить.
"Могу сказать, что проезд по проездному будет дешевле, чем одноразовая поездка в транспорте", — подчеркнул чиновник КГГА.
Фокус ранее писал, что Киев с 14 июля полностью отказался от бумажных билетов в транспорте. Теперь действуют только QR-билеты.