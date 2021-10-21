Киевские перевозчики просят поднять стоимость проезда до 20 гривен: в КГГА дали ответ

Подорожания проезда стоит ожидать в начале 2022 года, сообщил замглавы КГГА.

Столичные перевозчики призывают местную власть поднять стоимость проезда более, чем до 20 гривен. В КГГА сообщили, что сумма будет повышаться, однако не на столько. Об этом сообщил "Сегодня" первый замглавы киевгорадминистрации Николай Поворозник.

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"Перевозчики просят увеличить стоимость проезда более чем на 20 гривен. Но такой стоимости однозначно не будет. Мы в любом случае будем изучать их расчеты", — сказал чиновник.

Вопрос поднятия цены на проезд в Киеве тесно связан с тем, что жителям столицы не стали повышать тариф на отопление, сказал Поворозник.

"Произошла финансовая накладка со стоимостью отопления. Не поднимая стоимости отопления для киевлян, мы будем вынуждены дотировать теплоэнергетический комплекс города. А это значит, что другого выхода, как пересмотр тарифов на проезд в городском транспорте, у нас просто нет", — заявил представитель местной власти.

[ + – ] цены на проезд станут выше Фото: 112 Украина

По его словам, постепенного поднятия стоимости проезда не будет, потому что с экономической точки зрения это накладывает на городской бюджет дополнительные расходы. Также, как выяснилось, новая стоимость проезда в метрополитене и наземном транспорте существенно отличаться не будет.

"Единственное, что у нас выбивается из общего уровня – это стоимость проезда в городской электричке. Себестоимость проезда для одного пассажира составляет более 71 гривны, а сегодня пассажиры катаются в электричке, покупая билеты от 6,21 гривен", — сказал чиновник.

Он также отметил, что все существующие на сегодня льготы на проезд сохранятся, "хотя это и дополнительные расходы з бюджета". При этом будет действовать гибкая система проездных, что позволит людям экономить.

"Могу сказать, что проезд по проездному будет дешевле, чем одноразовая поездка в транспорте", — подчеркнул чиновник КГГА.

Фокус ранее писал, что Киев с 14 июля полностью отказался от бумажных билетов в транспорте. Теперь действуют только QR-билеты.