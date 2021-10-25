В Енергодарі ввели повну заборону на міський транспорт через "червону" зону

Передбачається, що після виходу міста з "червоної" зони громадським транспортом можна буде користуватися за наявності COVID-сертифіката або довідки про вакцинацію.

У Запорізькій області в Енергодарі з 25 жовтня заборонили проїзд маршрутного транспорту по місту в зв'язку з тим, що область знаходиться в "червоній" зоні. Про це повідомляється в пресслужбі міської ради.

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Рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Згідно з рішенням міської комісії, починаючи з 25 жовтня на період дії "червоного" рівня епідемічної небезпеки пасажирські перевезення містом будуть заборонені. Підприємствам, які здійснюють перевезення працівників службовим транспортом, рекомендується розробити графіки і маршрути перевезень так, щоб мінімізувати контакт працівників з іншими жителями", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що доручено вжити заходів щодо продовження вакцинації водіїв маршрутних автобусів.

Місцева влада розглядає також введення додаткових обмежень після виходу регіону з "червоної зони", коли перевезення відновлять. Йдеться про те, що пасажирів, ймовірно, перевірятимуть на наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, ваучера або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

"На сьогодні рівень захворюваності СОVID-19 серед енергодарців залишається стабільно високим. За тиждень зафіксовано 448 нових випадків хвороби, з підтвердженим діагнозом госпіталізовано 28 осіб", — йдеться на сайті міськадміністрації.

Як відомо, найвищий рівень епідеміологічної небезпеки, тобто "червона зона", діє в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській і Херсонській областях. Також нещодавно в "червону" зону потрапили Рівненська та Миколаївська області.

Фокус також писав, що пасажири автомобільного транспорту будуть відповідальні за відсутність документів, котрі підтверджують проходження вакцинації під час міжобласних поїздок. Легкові автомобілі під обмеження не потрапляють. Якщо в пасажира не буде COVID-сертифіката або довідки про вакцинацію, загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.