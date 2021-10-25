В Энергодаре ввели полный запрет на городской транспорт из-за "красной" зоны

Предполагается, что после выхода города из "красной" зоны общественным транспортом можно будет пользоваться при наличии COVID-сертификата или справки о вакцинации.

В Запорожской области в Энергодаре с 25 октября запретили проезд маршрутного транспорта по городу в связи с тем, что область находится в "красной" зоне. Об этом сообщается в пресс-службе городского совета.

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Решение приняли на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Согласно решению городской комиссии, начиная с 25 октября на период действия "красного" уровня эпидемической опасности пассажирские перевозки по городу будут запрещены. Предприятиям, осуществляющим перевозки работников служебным транспортом, рекомендуется разработать графики и маршруты перевозок таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими жителями", — говорится в сообщении.

Известно, что поручено принять меры по продлению вакцинации водителей маршрутных автобусов.

Местные власти рассматривают также введение дополнительных ограничений после выхода региона из "красной зоны", когда перевозки восстановят. Речь идет о том, что пассажиров, вероятно, будут проверять на наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сертификата о вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины.

"На сегодня уровень заболеваемости СОVID-19 среди энергодарцев остается стабильно высоким. За неделю обнаружено 448 новых случаев болезни, с подтвержденным диагнозом госпитализированы 28 человек", — говорится на сайте горадминистрации.

Как известно, наивысший уровень эпидемиологической опасности, то есть "красная зона", действует в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Херсонской областях. Также недавно в "красную" зону попали Ровенская и Николаевская области.

Фокус также писал, что пассажиры автомобильного транспорта будут ответственны за отсутствие документов, подтверждающих прохождение вакцинации во время межобластных поездок. Легковые автомобили под ограничение не попадают. Если у пассажира не будет COVID-сертификата или справки о вакцинации, грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.