Чиновники КМДА "розпиляли" 12 млн держкоштів на цифровій трансформації — СБУ

Чиновники без конкурсу уклали контракт із приватною компанією на 40 млн грн, вартість послуг була свідомо завищена, а вкрадені гроші виводилися на рахунки фіктивних фірм.

Співробітники Ситуаційного центру кібербезпеки СБУ викрили представників столичного Департаменту комунальної власності, які за допомогою корупційних схем украли 12 млн грн. із місцевого бюджету. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У вівторок СБУ повідомила про те, що розкрадалися кошти, призначені для цифрової трансформації, а саме для оцифрування документації об'єктів нерухомості.

За даними СБУ, до цієї схеми було залучено як мінімум два держвідомства та одне приватне підприємство: Департамент комунальної власності Києва, Комунальне підприємство Київської міськради, а також компанія "Лабораторія інформаційних технологій". Про це повідомила пресслужба СБУ, наголосивши, що співробітники згаданих організацій займалися махінаціями із держзакупівлями.

За наявними даними, чиновники без конкурсу уклали контракт із приватною компанією на 40 млн грн, а у кошторисі послуг значилися заздалегідь завищені цифри.

Таким чином, підозрюваним, які проходять у цій справі, вдалося вкрасти 12 млн. грн. Кошти було виведено через конвертаційний центр на рахунки фірм-одноденок.

Правоохоронці під час слідства провели 16 обшуків, після чого роботу незаконного конвертаційного центру, який використовувався у злочинній схемі, було припинено.

Крім іншого, вилучено печатки та документи понад 30 фіктивних організацій, а також документацію про виведення коштів, обладнання та мобільні термінали.

Слідча група має у своєму розпорядженні записи "чорної" бухгалтерії, з яких можна зробити висновок про розкрадання держкоштів на суму 12 млн. грн.

Раніше Фокус повідомляв про розкрадання коштів на будівництві Подільського мосту, на загальну суму 150 млн. грн. Співробітникам прокуратури вдалося розкрити розкрадання на будівництві Подільського мосту у Києві. Підозри пред'явлені керівництву КП, генпідряднику та підрядникам.