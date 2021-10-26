Чиновники КГГА "распилили" 12 млн госсредств на цифровой трансформации — СБУ

Чиновники без конкурса заключили контракт с частной компанией на 40 млн грн, стоимость услуг была заведомо завышена, а украденные деньги выводились на счета фиктивных фирм.

Сотрудники Ситуационного центра кибербезопасности СБУ разоблачили представителей столичного Департамента коммунальной собственности, которые посредством коррупционных схем украли 12 млн грн. из местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Во вторник СБУ сообщила о том, что разворовывались средства, предназначенные для цифровой трансформации, а именно, для оцифровки документации объектов недвижимости.

По данным СБУ, в эту схему были вовлечены как минимум два госведомства и одно частное предприятие: Департамент коммунальной собственности Киева, Коммунальное предприятие Киевского горсовета, а также компания "Лаборатория информационных технологий". Об этом сообщила пресс-служба СБУ, отметив, что сотрудники упомянутых организаций занимались махинациями с госзакупками.

По имеющимся сведениям, чиновники без конкурса заключили контракт с частной компанией на 40 млн грн, а в смете услуг значились заведомо завышенные цифры.

Таким образом, подозреваемым, которые проходят по этому делу, удалось украсть 12 млн грн. Средства были выведены через конвертационный центр на счета фирм-однодневок.

Правоохранители в ходе следствия провели 16 обысков, после чего работа незаконного конвертационного центра, который использовался в преступной схеме, была прекращена.

Помимо прочего, изъяты печати и документы свыше 30 фиктивных организаций, а также документация о выводе денежных средств, оборудование и мобильные терминалы.

Следственная группа располагает записями "черной" бухгалтерии, из которых можно сделать вывод о хищении госсредств на сумму 12 млн. грн.

Ранее Фокус сообщал о хищении средств на строительстве Подольского моста, на общую сумму 150 млн грн. Сотрудникам прокуратуры удалось раскрыть хищение на строительстве Подольского моста в Киеве. Подозрения предъявлены руководству КП, генподрядчику и подрядчикам.