Торгується до останнього: продавчині розповіли, як Тищенко скуповується на Бессарабці

Яловичина, яку депутат нібито міг купити за 20 гривень, виявилася вдесятеро дорожчою.

Журналісти поспілкувалися з продавцями найдорожчого ринку в Києві на Бессарабській площі та з'ясували, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко справді є їхнім клієнтом. Але озвучені політиком ціни приголомшили торговців, пише "Сегодня".

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Продавці кажуть, політик ходить до них за м'ясом та салом, і, як з'ясувалося, "торгується до останнього". Але інформація про сало за 50 гривень, а також яловичину за такою ціною здивувала м'ясників. Тим паче, що Тищенко казав, що яловичину можна купити і за 20 гривень за кілограм.

"Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля що, дурень? Я навіть не пам'ятаю, якого року кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс!" – сказала у коментарі журналістам одна із продавчинь.

Сала по 50 гривень, як і гречки по 12 гривень, журналісти на Бессарабці не знайшли. За такі гроші – 50 гривень – на найдорожчому ринку можна купити хіба що невеликий пучок моркви.

Яловичину, яку згадував нардеп, продають там по 200 гривень — це вдесятеро більше, ніж стверджував Тищенко. Сало можна знайти на Бессарабці за 150-500 гривень, свинину за 140 гривень, ребра коштують 130 грн. Антрекот та качку можна купити по 180 гривень кілограм, а найдешевша печінка – вона продається за вартістю 59 гривень кілограм.

Нагадаємо, у коментарі журналісту нардеп Микола Тищенко розповів, що зростання цін на продукти в Україні він не помітив, а сало та м'ясо можна купити на Бессарабському ринку у Києві по 50 гривень кілограм, а якщо добре пошукати, то й за 20 гривень. Згадував політик також гречку, яку він досі десь купує від 12 гривень за кілограм.