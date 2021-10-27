Торгується до останнього: продавчині розповіли, як Тищенко скуповується на Бессарабці
Яловичина, яку депутат нібито міг купити за 20 гривень, виявилася вдесятеро дорожчою.
Журналісти поспілкувалися з продавцями найдорожчого ринку в Києві на Бессарабській площі та з'ясували, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко справді є їхнім клієнтом. Але озвучені політиком ціни приголомшили торговців, пише "Сегодня".
Продавці кажуть, політик ходить до них за м'ясом та салом, і, як з'ясувалося, "торгується до останнього". Але інформація про сало за 50 гривень, а також яловичину за такою ціною здивувала м'ясників. Тим паче, що Тищенко казав, що яловичину можна купити і за 20 гривень за кілограм.
"Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля що, дурень? Я навіть не пам'ятаю, якого року кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс!" – сказала у коментарі журналістам одна із продавчинь.
Сала по 50 гривень, як і гречки по 12 гривень, журналісти на Бессарабці не знайшли. За такі гроші – 50 гривень – на найдорожчому ринку можна купити хіба що невеликий пучок моркви.
Яловичину, яку згадував нардеп, продають там по 200 гривень — це вдесятеро більше, ніж стверджував Тищенко. Сало можна знайти на Бессарабці за 150-500 гривень, свинину за 140 гривень, ребра коштують 130 грн. Антрекот та качку можна купити по 180 гривень кілограм, а найдешевша печінка – вона продається за вартістю 59 гривень кілограм.
Нагадаємо, у коментарі журналісту нардеп Микола Тищенко розповів, що зростання цін на продукти в Україні він не помітив, а сало та м'ясо можна купити на Бессарабському ринку у Києві по 50 гривень кілограм, а якщо добре пошукати, то й за 20 гривень. Згадував політик також гречку, яку він досі десь купує від 12 гривень за кілограм.