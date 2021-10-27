Торгуется до последнего: Продавщицы рассказали, как Тищенко закупается на Бессарабке

Говядина, которую депутат якобы мог купить за 20 гривен, оказалась в 10 раз дороже.

Журналисты пообщались с продавцами самого дорогого рынка в Киеве на Бессарабской площади и выяснили, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко действительно является их клиентом. Но озвученные политиком цены ошарашили торговцев, пишет "Сегодня".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Продавцы говорят, политик ходит к ним за мясом и салом, и, как выяснилось,"торгуется до последнего". Но информация о сале за 50 гривен, а также говядине по такой цене удивила мясников. Тем более, Тищенко говорил, что говядину можно купить и за 20 гривен за килограмм.

"Да знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля что, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить по 50 гривен. Это просто нонсенс!" – сказала в комментарии журналистам одна из продавщиц.

Сала по 50 гривен, так же как и гречки по 12 гривен, журналисты на Бессарабке не нашли. За такие деньги — 50 гривен — на самом дорогом рынке можно купить разве что небольшой пучек морковки.

Говядину, которую упоминал нардеп, продают там по 200 гривен — это в 10 раз больше, чем утверждал Тищенко. Сало можно найти на Бессарабке за 150-500 гривен, свинину — за 140 гривен, ребра стоят 130 грн. Антрекот и утку можно купить по 180 гривен килограмм, а самая дешевая печень — она продается по стоимости 59 гривен килограмм.

Напомним, в комментарии журналисту нардеп Николай Тищенко рассказал, что роста цен на продукты в Украине он не заметил, а сало и мясо можно купить на Бессарабском рынке в Киеве по 50 гривен килограмм, а если хорошо поискать, то и за 20 гривен. Упоминал политик и гречку, которую он до сих пор где-то покупает от 12 гривен за килограмм.