У київській електричці "заєць" тікав від контролера через вікно (відео)

Решта пасажирів громадського транспорту поводилася так, ніби нічого не відбувається.

В одній з електричок Києва пасажир, який, швидше за все, не придбав квиток, безуспішно намагався втекти від контролера через вікно вагона. Відео події зняв та опублікував у соцмережі очевидець.

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"Людина-павук не збирається платити за проїзд у міській електричці", — йдеться у підписі до ролика.

Чоловік спробував пролізти назовні через вікно, але спроба була невдалою, оскільки воно виявилося надто маленьким.

Варто зазначити, що пасажири спокійно спостерігали за подіями, а один із них навіть потримав речі чоловіка.

Автор відео заявив, що наступним полізе через вікно. Мабуть, він також був без квитка.

Зазначимо, що згідно з правилами користування міським наземним транспортом, якщо пасажир не має реєстрації електронного квитка, він має право вийти на наступній зупинці. Якщо все ж таки контролери спіймають "зайця", доведеться заплатити штраф за безквитковий проїзд — в електричці ця сума становить 160 гривень.

[ + – ] Відео втечі пасажира через вікно

Як відомо, Київ став першим містом в Україні, де зникли паперові квитки на проїзд у комунальному громадському транспорті. Щоб скористатися громадським транспортом, можна придбати транспортну картку або купити QR-квиток.

Нагадаємо, що київські перевізники закликають чиновників КМДА підняти суму проїзду до 20 і більше гривень. Заступник голови київміськадміністрації Микола Поворозник заявив, що однозначно такого різкого подорожчання не буде, проте його не уникнути. Це стосується всіх видів транспорту Києва, де квиток подорожчає з початку 2022 року. Нова вартість проїзду в метрополітені та наземному транспорті істотно не відрізнятиметься.

Як запевняє місцева влада, пільги на проїзд у столиці збережуться. Також можна буде їздити за допомогою проїзних, що дозволить заощадити.